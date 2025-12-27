µð¿Í¡¦ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§È¯É½¡¡¡ÖÃËÁ°¡×¤¬¤¢¤ÀÌ¾¤Î¥¤¥±¥á¥ó±¦ÏÓ¡¡Íèµ¨¤Ï°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤¬30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÄÅì¤Ï¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤â¤´À¼±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤«¤é18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤âÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦48¤È¾¡Î¨¡¦818¤Î2´§¤À¤Ã¤¿¡£ÌøÅÄ¤«¤é¤ÏÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃËÁ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö°éÀ®¤Î·ÀÌó¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£