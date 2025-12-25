インベーダーがスマートウォッチを侵略！『スペースインベーダー』デザインの動くオリジナル文字盤が登場
株式会社ウエニ貿易のオリジナルブランド「GARRACK（ギャラック）」は『スペースインベーダー』デザインのHUAWEIスマートウォッチ向けWATCH Face (文字盤)を企画開発し、HUAWEIヘルスケアアプリ内で発売する。
■『SPACE INVADERS』 WATCH Face
〇『スペースインベーダー』のクリアまでを再現したオリジナル文字盤
文字盤全体には、ゲーム画面をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。
1秒ごとに画面が変化し、ゲームのスタートからクリアまでの過程を楽しめる。ラストには、スペースインベーダーファンにはお馴染みの裏ワザ「レインボー」でのクリアを再現している。
さらに、バッテリー残量は“残機”で表現。充電量が減るにつれて残機の数も減少し、ゲームの世界観を堪能できる仕様となっている。
細部に至るまで『スペースインベーダー』の世界観にこだわった、遊び心あふれる文字盤です。
〇4つのシリーズに対応
『SPACE INVADERS』 WATCH Faceは4つのシリーズに対応している。幅広いモデルでお楽しみいただくことができる。
対応モデル
BANDシリーズ / FIT2シリーズ / FIT3・4シリーズ / GTシリーズ
＜概要＞
販売価格：270円（税抜）
発売時期：発売中
販売場所：HUAWEIヘルスケアアプリ内
対応モデル：BANDシリーズ / FIT2シリーズ / FIT3・4シリーズ / GTシリーズ
※一部対応していないモデルがある。
HUAWE Health Careアプリ ダウンロード
https://consumer.huawei.com/jp/mobileservices/health/
文字盤ストア ※アプリインストール済みの場合のみ表示される
https://url.cloud.huawei.com/1Lfn1eswP6?a=deeplink&path=openwith&type=aar&address=https%3A%2F%2Fh5hosting-dra.dbankcdn.com%2Fcch5%2Fhealth%2FwatchFace%2Findex.html%3Ffrom%3DX
SPACE INVADERS™ & © TAITO
■HUAWE Health Careアプリ ダウンロード
■スペースインベーダー 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・75mmマクロ＆2X望遠レンズも登場！本気のカメラに変える「Fotorgear Retro DMF」
・Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
・Amazonクリスマスセールに参戦！ポケモンGO用デバイス最終兵器「Rocket Balloon」
・iPadをノートPCへ拡張！ESR、マグネット着脱式キーボードケース『Flex』シリーズ
・映像×充電×microSDを1台に！映像出力対応の小型モバイルハブ
■『SPACE INVADERS』 WATCH Face
〇『スペースインベーダー』のクリアまでを再現したオリジナル文字盤
文字盤全体には、ゲーム画面をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。
1秒ごとに画面が変化し、ゲームのスタートからクリアまでの過程を楽しめる。ラストには、スペースインベーダーファンにはお馴染みの裏ワザ「レインボー」でのクリアを再現している。
細部に至るまで『スペースインベーダー』の世界観にこだわった、遊び心あふれる文字盤です。
〇4つのシリーズに対応
『SPACE INVADERS』 WATCH Faceは4つのシリーズに対応している。幅広いモデルでお楽しみいただくことができる。
対応モデル
BANDシリーズ / FIT2シリーズ / FIT3・4シリーズ / GTシリーズ
＜概要＞
販売価格：270円（税抜）
発売時期：発売中
販売場所：HUAWEIヘルスケアアプリ内
対応モデル：BANDシリーズ / FIT2シリーズ / FIT3・4シリーズ / GTシリーズ
※一部対応していないモデルがある。
HUAWE Health Careアプリ ダウンロード
https://consumer.huawei.com/jp/mobileservices/health/
文字盤ストア ※アプリインストール済みの場合のみ表示される
https://url.cloud.huawei.com/1Lfn1eswP6?a=deeplink&path=openwith&type=aar&address=https%3A%2F%2Fh5hosting-dra.dbankcdn.com%2Fcch5%2Fhealth%2FwatchFace%2Findex.html%3Ffrom%3DX
SPACE INVADERS™ & © TAITO
■HUAWE Health Careアプリ ダウンロード
■スペースインベーダー 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・75mmマクロ＆2X望遠レンズも登場！本気のカメラに変える「Fotorgear Retro DMF」
・Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
・Amazonクリスマスセールに参戦！ポケモンGO用デバイス最終兵器「Rocket Balloon」
・iPadをノートPCへ拡張！ESR、マグネット着脱式キーボードケース『Flex』シリーズ
・映像×充電×microSDを1台に！映像出力対応の小型モバイルハブ