【ハンマーヘッドVSシャークヘッド】見た目重視、使いやすさ無視！ シュモクザメ＆ホオジロザメをハンマー化
「ハンマーヘッドシャークをメタル化したら釘が打てるか？」そんな疑問をカタチにしちゃった、精密鋳造メーカー「キャステム」の本気アイテム爆誕！ 「ハンマーヘッドシャーク」なハンマーとホオジロザメの「シャークヘッド」なハンマーが登場。
☆ユニークなサメデザインのハンマーイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
精密鋳造メーカー「キャステム」より、独自の精密鋳造技術にてサメをモチーフにした2種のステンレス製ハンマー「ハンマーヘッドシャークハンマー」と「シャークヘッドハンマー」が新登場する。
「ハンマーヘッドシャーク（シュモクザメ）」の名前の由来は、その特徴的な「ハンマー」のような頭の形。
つまり、「ハンマーヘッドシャークをメタル化すれば、本当にハンマーヘッドで釘が打てるのでは！？」という発想から誕生したのが「ハンマーヘッドシャークハンマー」だ。
見た目重視、使いやすさ無視のハンマー。
最初は持ちにくいですが、慣れてくると指がフィットする場所が必ず見つかるはず。
そして、名前の由来の通り、頭がハンマーの形をしているだけあって、釘はしっかり打てますぞ。
そして「シャークヘッドハンマー」は、「ホオジロザメ」のヘッドがハンマー化したアイテム。
ホオジロザメは世界で最も有名なサメの一つであり、実際に人間を攻撃することがあることで知られている有名なサメ。
本アイテムでは、恐ろしさを感じさせるあの鋭い牙もしっかり金属で再現されている。
圧倒的な重厚感と存在感のハンマーで木製の柄も付いているため、持ちやすく、「ハンマーヘッドシャークハンマー」と比べると、とにかく釘が打ちやすい。
どちらのアイテムも素材にはステンレスを採用し、丈夫で錆びにくいため、長くご愛用いただける。
あなたが選ぶハンマーは「面白さ重視？」それとも「使いやすさ重視？」
DIYやアウトドア好きな方や、生粋のサメ好きの方にオススメです！
お求めはキャステム販売サイトほか、楽天市場やAmazonでどうぞ。
☆ユニークなサメデザインのハンマーイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
精密鋳造メーカー「キャステム」より、独自の精密鋳造技術にてサメをモチーフにした2種のステンレス製ハンマー「ハンマーヘッドシャークハンマー」と「シャークヘッドハンマー」が新登場する。
つまり、「ハンマーヘッドシャークをメタル化すれば、本当にハンマーヘッドで釘が打てるのでは！？」という発想から誕生したのが「ハンマーヘッドシャークハンマー」だ。
見た目重視、使いやすさ無視のハンマー。
最初は持ちにくいですが、慣れてくると指がフィットする場所が必ず見つかるはず。
そして、名前の由来の通り、頭がハンマーの形をしているだけあって、釘はしっかり打てますぞ。
そして「シャークヘッドハンマー」は、「ホオジロザメ」のヘッドがハンマー化したアイテム。
ホオジロザメは世界で最も有名なサメの一つであり、実際に人間を攻撃することがあることで知られている有名なサメ。
本アイテムでは、恐ろしさを感じさせるあの鋭い牙もしっかり金属で再現されている。
圧倒的な重厚感と存在感のハンマーで木製の柄も付いているため、持ちやすく、「ハンマーヘッドシャークハンマー」と比べると、とにかく釘が打ちやすい。
どちらのアイテムも素材にはステンレスを採用し、丈夫で錆びにくいため、長くご愛用いただける。
あなたが選ぶハンマーは「面白さ重視？」それとも「使いやすさ重視？」
DIYやアウトドア好きな方や、生粋のサメ好きの方にオススメです！
お求めはキャステム販売サイトほか、楽天市場やAmazonでどうぞ。