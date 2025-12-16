この冬は『赤』がバズる予感！【しまむら】まるっと真似したい「スウェット着回しコーデ」

2025年秋冬のトレンドカラーである『赤』。一見合わせかたに迷う大胆なカラーですが、実は幅広いアイテムに馴染みやすく、一点投入でコーデを華やかにしてくれそうな優れもの。今回は大人のデイリーコーデを提案するインフルエンサーのコーデとともに、【しまむら】の「赤スウェット」の着こなしをご紹介。今っぽいスタイリングばかりで、いますぐ取り入れたくなるかも。

トレンドカラーで一気に旬顔！ 優秀スウェット

【しまむら】「TAI＊キリカエBIGPO」\1,419（税込）

大人のプチプラコーデを発信するインフルエンサーの@aiii__13kさんが「この冬絶対バズる赤アイテム」とコメントを添え投稿するのは、しまむらの「スウェット」を使ったコーデ。ブラックのロングスカートを合わせたシンプルな装いながら、存在感あるトップスでしっかり旬顔。ラフなシルエットで大人の余裕を感じるスタイルに仕上がっています。ミニマルな装いに奥行きを与えている柄物のバッグや、メタリックなアクセサリー使いもマネしたくなるかも。

ベーシックカラーを合わせて気軽なコーデに

こちらはブラウンのベストをレイヤードした秋冬らしい装い。「赤は派手すぎる……」と感じる人も、柔らかなカラーを合わせたスタイルなら取り入れやすいかも。モノトーンのチェックスカートも落ち着いた印象で、やさしい女性像を演出しています。重ね着をたのしめるこの季節、明るいカラーを使ったコーデにぜひ挑戦してみて。

アクセサリーが映える大人のカジュアルスタイル

大胆なカラーが存在感バッチリな赤スウェットですが、ディテールはシンプル。大ぶりのアクセサリーとの相性は抜群で、レースのスカーフを首に巻けばいっそう華やかに。重くなりがちな冬のスタイルも、パッと明るく軽やかにまとまっています。オーバーサイズのシルエットで幅広いボトムに馴染みそうなのもうれしいポイント。カジュアルなデニムスカートに合わせれば、大人のデイリーコーデが完成しそうです。

レイヤードにも！ デイリーに馴染むカラーコーデ

デニムジャケットとスウェットというラフな装いも、野暮ったく見せないのが赤の魅力。一点投入でコーデが明るくなり、オシャレ度もグッと上がりそうな優秀なカラーです。首に巻いたスカーフが旬なムードを感じさせ、スウェットにありがちな部屋着感も回避。バッグやシューズをブラックで揃えれば、全体がキリッと引き締まったスタイルに。

