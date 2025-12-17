しまむら「歳末SALE」開始 レディース、メンズ、インテリア、寝具「ハッピーバッグ」も販売
しまむら（さいたま市大宮区）が、「歳末SALE」を12月17日から期間限定で実施します。
【写真】日経MJ「2025年ヒット商品番付」に選出された、しまむらの人気商品がコレです！
レディース、メンズ、キッズの肌着や靴下、パジャマ、インテリア、寝具、婦人服といった「ハッピーバッグ」も販売されます。
しまむらでは、クリスマス無料ラッピングを同月25日まで実施するということです。
◆以下、ハッピーバッグの一例（価格は税込み）
・フェイスタオル7枚セット各種（1100円）
・低反発シートクッション4点セット各種（1100円）
・メンズ／レディース ブランド4枚組インナー各種（1100円）
・レディースタイツ5点セット各種（1100円）
・バスタオル7枚セット各種（2200円）
・ボーイズ／ガールズ ブランド・キャラクターパジャマ3点セット各種（2200円）
・レディース「HK WORKS LONDON（エイチケー・ワークス・ロンドン）」「SEASON REASON（シーズン・リーズン）」7点セット各種（5500円）
・カバー付羽毛掛けふとん2枚セット各種（1万9800円）