しまむら（さいたま市大宮区）が、「歳末SALE」を12月17日から期間限定で実施します。

レディース、メンズ、キッズの肌着や靴下、パジャマ、インテリア、寝具、婦人服といった「ハッピーバッグ」も販売されます。

しまむらでは、クリスマス無料ラッピングを同月25日まで実施するということです。

◆以下、ハッピーバッグの一例（価格は税込み）

・フェイスタオル7枚セット各種（1100円）

・低反発シートクッション4点セット各種（1100円）

・メンズ／レディース ブランド4枚組インナー各種（1100円）

・レディースタイツ5点セット各種（1100円）

・バスタオル7枚セット各種（2200円）

・ボーイズ／ガールズ ブランド・キャラクターパジャマ3点セット各種（2200円）

・レディース「HK WORKS LONDON（エイチケー・ワークス・ロンドン）」「SEASON REASON（シーズン・リーズン）」7点セット各種（5500円）

・カバー付羽毛掛けふとん2枚セット各種（1万9800円）