【双子座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『楽しめることはあります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「面白い」とか「楽しい」と思える経験を沢山していきます。意外な相性の良いものや人にも携わるでしょう。仕事や公の場では自分のキャラクターが定まらず行動が一貫しないことがあるようです。周囲の人達を困らせないように、一旦考えてから動くようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
過去の悪いことがぶり返したり昔からの自分の癖が戻ってしまったりしそうです。大事な人に疲れを感じさせたりしてしまうので、焦らず少しずつ改善させていきましょう。シングルの方は、恋愛に対して重く向き合う人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が細かいことを気にせずに未来を見てくれています。
｜時期｜
12月23日 勝ち取っていく ／ 12月27日 キャラクターを変える
｜ラッキーアイテム｜
アート施設
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞