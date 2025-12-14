マウスはマウスでも……ネズミではなく？ YouTubeチャンネル「Catz Club」では、パソコンの「マウス」が大好きな猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「マウスが宝物なんだね」「抱きしめたいくらいかわいい！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがマウス大好き「ウニ」と、マウスに嫉妬して（？）飛びかかる姉妹猫「ナミ」の姿です！

マウスに嫉妬？

注目を集めたのは「マウスが好きでハグしてそのまま寝落ちしてしまう猫。そしてマウスに嫉妬する姉妹猫【保護猫ウニナミ】」という動画。

猫の「ウニ」がパソコンのマウスで遊んでいます。飼い主さんのにおいがして安心するのでしょうか？ 理由は分かりませんが、ウニはマウスが大好きなのです。

そこに、姉妹猫の「ナミ」が「私とも遊ぶのニャー！」と突然飛びかかってきました。ウニが、マウスとばかり遊ぶので面白くないのでしょう。

ナミを追い払うことに成功したウニは、再びマウスで遊び始めました。マウスを軽くかんでみたり、足で蹴ってみたり。「カチカチ」とマウスのクリック音が聞こえて、なんだか楽しそうです。

ウニがマウスと遊ぶと、やっぱり飛び込んでくるナミ。マウスに嫉妬してると思うとかわいらしいですよね。それでもマウスが一番大切なウニは、マウスをしっかりと抱きかかえます。

すると……なんとウニはそのままマウスを枕にして寝てしまいました。寝ているときもマウスを離さないとは、マウスへの愛はなかなか深いようですね。

動画の視聴者からは「面白すぎる」「このマウスはウニにあげて、新しいマウスを買うしかないね」「動画を見てたら、なんだかとっても幸せな気持ちになれました」といった声が寄せられています。マウスをハグして眠るウニの姿を、ぜひ動画でご覧ください。