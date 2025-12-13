°ËÆ£ÀéÅí74ºÐ¡Ö40Âå¤Ç2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ÆÎ¥º§¡¢ÍÕ»³¤Î¼«Âð¤Ç¥«¥Õ¥§±¿±Ä¡£¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÃÎ·Ã¤ò»È¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬»ä¤Î³Ú¤·¤ß¡×¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯10·î19Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¸½ºß74ºÐ¤Î°ËÆ£ÀéÅí¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡£°ÊÍè¡¢¼«Âð¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò±Ä¤à¤Ê¤É¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤È¤Ï¡½¡½¡Ê¹½À®¡§ÅçÅÄ¤æ¤«¤ê¡¡»£±Æ¡§Æ£ß·Ì÷»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤â¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ
À¸³èÈñ¤ò¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤â
¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³Ä®¤Ç¤Î»ä¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤Ï¡¢¡ÖÍ¥²í¤ÇÁÇÅ¨¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀÎ¤«¤é¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹©ÌÌ¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢40Âå¤Ç2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ÆÎ¥º§¡£Àì¶È¼çÉØ¤Ç¼ýÆþ¤Î¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï¤³¤ÎÅÚÃÏ¤È²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¡¢ÍÜÊì¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÅÚÃÏ¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ°ìÅÙ¤ÏÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ¸³è¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÍÕ»³¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é40Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍÜ½÷¤Ç¤¤ç¤¦¤À¤¤¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢²È¤¯¤é¤¤»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ú¤Æ¤¿¤Î¤¬¤³¤Î²È¡£ÅÔ²ñÊë¤é¤·¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿É×¤Ï16Ç¯¤Û¤ÉÍÕ»³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×¤¬²È¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤¬À¸³èÈñ¤Î¹©ÌÌ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Î³ØÈñ¤ÏÉ×¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ëÌ¼¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤ÆÍÑÎ©¤Æ¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¯¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¶Ð¤á¤Ë½Ð¤¿¤é²È¤äÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Âð¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡£
ºÙ¡¹¤È»Ï¤á¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ªµÒÍÍ¤âÁý¤¨¡¢³¤³°¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê»³¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ýÆþ¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äí¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ç¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤¿¤ê¡¢¼êºî¤ê¤Î¥±¡¼¥¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëËèÆü¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤è¤ê¤âÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ÇÍ¾Íµ¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É
¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç·ÐºÑ¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤Ï°û¿©´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸«¤Æ¡Ö²¿¤ÎÌÙ¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥«¥Õ¥§¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢Î¥¤ì¤ò³«Êü¤·¤ÆÌ±Çñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÕ»³¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥í¥±ÍÑ¤Î¤ªÊÛÅö¤ò100¸ÄÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Î¥è¥Ã¥ÈÂç²ñ¤Ë¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¡£³ùÁÒ¤ÎÊý¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£ÍÑ¤Î¤ªÎÁÍý¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò100¸Ä¡¢Ì¼¤ÈµÍ¤á¤ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¼¿Æ»Ò¤Ï2³¬¤ÇÊë¤é¤·¡¢»ä¤Ï1³¬¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È·×¤â¿©»ö¤âÊÌ¡£»Å»ö¤ÇÆÀ¤¿¤ª¶â¤ÏÌ¼¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ïµ¤³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤º¤«¤ÊÇ¯¶â¤È¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÌ¼¤Ë¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ç60ºÐ¤«¤é¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã´³¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê´üÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤ª¶â¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿åÆ»¡¦¸÷Ç®Èñ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃÂå¡¢ÀÇ¶â¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿©ºà¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°ÍÑ¤ÎºàÎÁ¤Î»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤À¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò²ÈÂ²¤â¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎºÊ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅÔ²ñ¤Ã»Ò¡£Åö½é¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤¬¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤ë¤Î¤ÇµÞ¤¤¤Ç¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¨¡ª¡© Çã¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¡¢»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÄí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¶È¼Ô¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤âº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍÕ»³Êë¤é¤·¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÍÕ»³¤Î»³¤ÎÎÇÀþ¤¬¸«¤¨¤ë
ÍÎÉþ¤òÇã¤¦¤Î¤Ï4¡¢5Ç¯¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢30Ç¯¶á¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤¬²¿Ãå¤«¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆüÀöÂõ¤·¤ÆÃå¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤È»äÍÑ¤Ë2Âæ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤Ï1Âæ¤ò¼êÊü¤·¡¢º£¤ÏÌ¼¤Î¼Ö¤ò¤È¤¤É¤¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤âÅÌÊâ¡£2»þ´Ö¤¯¤é¤¤Êâ¤¯¤Î¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Ïºä¤Î²¼¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Â¹ø¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°åÎÅÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ì¤ÐÄí¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤òÀù¤¸¤Æ°û¤à¤À¤±¡£2Æü¤â¿²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£²½¾Ñ¿å¤â¥Ï¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢Í§¿Í¤¬»Ø¤Î´ØÀá¤¬ÄË¤à¤Ø¥Ð¡¼¥Ç¥ó·ëÀá¤ÇÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÅò¤Ë¼ê¤ò¿»¤±¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é²È¤ÎÀöÌÌ½ê¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£²È¤äÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê1Æü¤¬»ä¤ÎÆü¾ï¤Ç¤¹¡£Äí¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥ì¥â¥ó¤ÎÌÚ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤ª¤ä¤ÄÍÑ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÀ¸ÃÏ¤«¤é¤³¤Í¤Æ¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÍÈ¤²¤Æ°ì¿Í¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¡£¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢Ì¼¤ÈÄ´Íý¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÍ¥²í¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ·Ã¤ò»È¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬»ä¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬¤»¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÏË¤«¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈìÔÂô¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í»²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀéÅí¤µ¤ó
¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÍ§¿Í¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ
¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤Ã£´Ñ¤·¤¿¿Í¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â70Âå¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡£¤ª¶â¤Ë²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤ò¤¹¤´¤¯Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÂà¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â²È¤Î¤³¤È¤Ç¼ê°ìÇÕ¡£Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³°¿©¤ò³Ú¤·¤à²Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤É¤»Å»ö¤ÇÅÔÆâ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢Í§¿Í¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤â¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥Ã¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬ÁêËÀ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¼Â²È¤âÍµÊ¡¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Èà½÷¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¢»ä¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¥²¡¼¥È¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Í¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢°Â½É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·ã°ÂÎ¹¹Ô¤Ç¤¹¡£¥¿¥é¥¤¤Î¿å¤ÇÈ±¤òÀö¤¦¤è¤¦¤ÊÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤â³Ú¤·¤¤¤ï¤è¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤È¤Ïµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤É¤°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âà¶þ¤·¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¤·¤¿º¢¤ÏÎÁÍý¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
º£¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤Ã¤È¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤À¤ê¡¢Äí¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°¦¸¤¤È³¤¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹ËèÆü¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
