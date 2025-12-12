漢字一字で、その年の世相を切り取る「今年の漢字」（日本漢字能力検定協会主催）が12月12日、京都・清水寺で発表されます。そんな中、ニフティ（東京都新宿区）の子ども向けサイト「ニフティキッズ」が、「小中高校生が選ぶ2025年の漢字」の結果を紹介しています。

【えー！】意外な結果にビックリ！ “小中高校生が選ぶ漢字”過去のランキングと比較！

「小中高校生が選ぶ2025年の漢字」は、9月30日〜11月3日にかけて、インターネットで同サイトを訪問した小中学生を中心に調査。ランキングは、1248件の有効回答をもとに作成しています。

3位は、56票を獲得した「楽」でした。投票した人からは「楽しいことが多かったから」「毎日が楽しいから」など、寄せられたコメントから学校生活や恋愛を楽しんでいる様子が伝わったということです。

2位には、「恋」と「推」がそれぞれ58票ずつ集めてランクインしました。恋を選んだ人の理由では「好きな人ができたから」「ずっと恋愛のことで悩んで一喜一憂してたから」などの回答が見られたということです。一方の「推し」では、「推しに救われた年だったから」「推しが出ている番組を見て、キュンとして、推し始めた年」といった感想が寄せられたとのことです。

1位は、「米」で68票。投票者からは「2025年、急にお米が高くなっちゃったから」「日本が米不足になって大変な年だったから」など、日常生活に影響を感じたという声が集まったということです。