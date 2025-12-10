元TBSでフリーアナウンサーの吉田明世（37）が9日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。SNSでの指摘への対処法ついて語った。

この日のテーマは“育児警察”。他人から育児にいき過ぎた指摘や批判をされたことがあるという悩みについて議論された。

トークはSNS上での“育児警察”からの指摘についての話題に。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が米印で写真の補足説明を毎回つければいいと提案する場面があった。

これに対し吉田アナは「米印がハッシュタグなんです」と説明。「ハッシュタグ（#）でとにかく言い訳をする」として「例えば“帽子警察”っていうのがいる。公園とかで外にいるのに帽子をかぶっていない…“日差し危ない”“熱中症とか怖くないんですか？”って言われる」といい、そのようなコメントを回避するため「そういう時は“#娘の帽子は風に飛ばされるため断念”」と添えるのだと解説した。

また「フルーツ狩りとかも注意で…」と前置きして「いちご狩りもその場でとって食べていい農園もあれば、とって外で食べるところもある」と説明。「そういう場合は“#いちごを摘んでその場で食べるのではなく、摘んだ後に外の広いスペースで食べるという安心スタイル”」と早口気味に話して共演者から爆笑と共感を集めていた。