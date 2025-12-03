映画『コナン』新作「ハイウェイの堕天使」来年4月10日公開「振り落とされるなよ、少年」
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾のタイトルが『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に決定し、2026年4月10日より公開されることが3日、発表された。あわせて原作者・青山剛昌氏の描き下ろしティザービジュアルが公開され、あす4日にも新たな情報が発表となる。
【画像】蘭姉ちゃん興奮！公開された『コナン』萩原千速のキャラ設定画
ティザービジュアルには、キャッチコピー「振り落とされるなよ、少年」のほか、メインキャラクターとなる神奈川県警の萩原千速（はぎわら・ちはや）やコナン君が中心に描かれている。
白バイにまたがった萩原千速とコナン。劇場版初登場となる千速は、初対面で蘭が「風の女神」と思わず賞した神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員。その後ろには、千速とは初対面でありながら、バイク乗りという共通点を持つ高校生探偵・世良真純と神奈川県捜査一課警部であり、日々千速に振り回されてばかりの横溝重悟。さらにその上には、千速の弟・萩原研二とその親友・松田陣平というすでに殉職した２人の姿も…。一体、彼らがどのように事件に絡んでくるのか、その2人に挟まれるように描かれた堕天使は何を意味するのか、期待が高まる。
メインキャラの千速は、今年8月末に特報映像が解禁されると、Xで「30万いいね」がつき、特報投稿時における歴代最大値を記録するなど、映画初登場ながら大きな期待が寄せられているキャラクターとなっている。また、萩原千速役は2024年8月に亡くなった田中敦子さんから沢城みゆきが新たに担当する。
■沢城みゆきコメント
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。
青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、
やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。
倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。
