イラストレーターのさし身さんの漫画「私は一生根に持つからな」がインスタグラムで9200以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

幼なじみの女性と2人で飲みに出かけ、深夜に帰宅した夫。妻はかつての夫の発言が忘れられず…という内容で、読者からは「自分はよくて相手はダメってありえない」「言わないと伝わらないことってありますよね」などの声が上がっています。

「言わずに我慢」をやめて気づいた、伝えることの大切さ

さし身さんは、インスタグラムで作品を発表しています。さし身さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「私は一生根に持つからな」を描いたきっかけを教えてください。

さし身さん「この件が起きた次の日に描きました。怒りが収まらず、気付いたら描いていました」

Q.これ以降、旦那さまが「幼なじみの女性と2人で飲みに行って、夜遅くに帰ってくる」ということはなくなりましたか。

さし身さん「これは最近起きた出来事なので、まだないです。『夜遅く』はもうなくなるかなと信じています」

Q.さし身さんが、思ったことをしっかりと伝えるようになったことで、どのような変化がありましたか。

さし身さん「私が無駄にモヤモヤする時間が減りました。あと、言ったことでよくなったことがたくさんあります。新婚当初よりも、結婚して5年目の今の方が、心穏やかな気がします」

Q.「なかなか言いたいことが言えない」という皆さんに向けて、伝えたいことがありますか。

さし身さん「『言いたいことが言えない』の理由はさまざまかと思いますが、うちの場合は『あまり細かく言って、嫌われたらイヤだな』『言ったところで、相手に嫌な態度をとられたら…』『言っても改善されなかったらもっとしんどい』などと考えて、言うのを我慢していました。

でも今思うと、もうその時点で夫婦としてダメですよね。他人と長く一緒に過ごすのですから、いずれは耐えられなくなってしまうと思います。『夫と長くいたいからこそ言おう』と、それからは伝えるようにしています。なるべくネガティブな言い方にせず、『いつもこれをしてくれてとても助かっている。ありがとう。だから、ここだけはもう少しこうしてほしい』といった風に伝えるようにしています。伝え方って本当に大事です」

Q.他にも、旦那さまに直してほしい部分はありますか。

さし身さん「感情表現なども乏しいタイプなので、言葉でもう少し伝えてくれてもいいかな、とは思います。夫婦として、なるべく思っていることや感謝などはたくさん伝え合う方がいいと思っていますので」

Q.漫画「私は一生根に持つからな」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さし身さん「『私はパートナーに言いたいことが言えないので、すごいです』『私なら絶対に許さない』などのご意見がありました」