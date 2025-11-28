【Amazon：「MOMENTUM True Wireless 3」セール】 セール期間：11月28日0時～12月1日23時59分

Amazonにて、ゼンハイザー (Sennheiser) のワイヤレスイヤホン「MOMENTUM True Wireless 3」（Amazon限定カラー：グラファイト）がセール価格で販売されている。セール期間は12月1日23時59分まで。

本製品は、ゼンハイザーの技術とこだわりが詰め込まれた高性能ドライバーを搭載。歪みを最低限に抑え、淀みないクリスタルのような音、溢れる臨場感、正確で深みのある低域、ナチュラルでクリアな中高音域など、全ての音を忠実に再現する。

また、周囲の騒音レベルに合わせてノイズキャンセルの度合いを自動で調整するアダプティブノイズキャンセリングとハイブリッド型のノイキャンで効果を発揮する。外の世界とつながる外音取り込みモードを搭載。

バッテリーはイヤホン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大28時間使用可能。Qiワイヤレス充電にも対応している。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。