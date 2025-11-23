¡ÖÍýÁÛ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¾ò·ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖËÉÈÈÀÇ½¤¬¹â¤¤¡×2°Ì¡ÖÄ¯Ë¾¤¬¤¤¤¤¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡AlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡×¤¬¡ÖÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ò·ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¤«¤éÆ±·î14Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×500¿Í¡Ê½÷À343¿Í¡¢ÃËÀ157¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡ÖËÉÈÈÀÇ½¤¬¹â¤¤¡×¡Ê28.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö½»¿Í¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´°È÷¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤Î¿È¸µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¡×¡Ê50Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÄ¯Ë¾¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê28.4¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ÖÃë¤ÈÌë¤Ç°ã¤¦·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¹¤¯¡¢¶õ¤ä·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÄ¯¤á¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢²Æ¤Ë¤Ï²Ö²Ð¤¬Éô²°¤«¤é¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¶¦ÍÑÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê38.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¡Ø¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÃæ³Ø¤È¹â¹»¤Îº¢¤Ë²ÈÂ²¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ù¡Ø¥«¥é¥ª¥±¤ä±Ç²è¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¡Ù¡Øµ¡ºà¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡Ù¡Ø¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ä¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÍýÁÛ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£