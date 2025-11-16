戦い（？）の結末は……！？ YouTubeチャンネル「SIDEANGELS01」では、飼い主さんとフタの開け閉めをして遊ぶ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「猫との攻防戦がかわいくてたまらん」「平和な感じがすごく好き」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが、開けられたフタをすかさず閉める「ミク」の“おてて”です！

飼い主さんがフタを開けるたび…

注目を集めたのは「猫VSおれ Cats VS me」という動画。ストーブにのっかり、スチーム口を見つめるのは白猫の「ミク」です。飼い主さんがスチーム口のフタを開けると、ミクはしばらく考え、そのフタをパタンと閉じます。「ここは閉めた方がいいニャ」とでも言いたげ。ちょいっと器用にフタを閉じる真っ白な前足が、とってもかわいいです。

飼い主さんがフタを開けるたび、律儀に閉めるミク。最初はのどかな動画だったのですが、お互いが張り合うようにどんどんと速くなり、まさにデッドヒート。パタン、パタンと音が響きます。

「こうなったら開けさせないニャ」と、ついにミクはフタに足を添えてガードします。その後も必死でフタを閉めてくるミク。戦いの途中ですが、飼い主さんはかわいさのあまり、思わずミクをなでてしまいます。

最後は自らフタを開けて、スチーム口をクンクンと確かめるミク。すると、今度は男性がフタを閉めてきます。まさかの立場逆転に、ミクは「えぇっ！ なんでそうなるニャ！？」と言わんばかりに拍子抜け。困惑した表情が何ともかわいくて、最高にいとおしいオチで動画は終了します。

858万回（11月14日時点）を超える再生回数を誇る動画を見た人からは、「かわいすぎて定期的に見てる」「最高傑作です」「一生見てられる」「途中から食い気味でフタ閉めるのすき」「だんだん速くなるのマジで笑った」「間の取り方が完璧」「最後猫さんが『お前さっきまであげる側だったやん』みたいな顔になってるのすき」「本気で笑ってしまったwwwwww」というコメントがたくさん寄せられていました。平和な戦いに癒やされ、何度も視聴する人が続出しているようです。皆さんも、このキュートな戦いと素晴らしいオチをぜひチェックしてみてくださいね。