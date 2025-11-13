箱型ゲーミングPC「Steam Machine」のパワーはSteam Deckの6倍以上...ってどれくらい？
どうやら、GPUのパゥワーはPS5やRTX 4060 Laptopくらいのパゥワーらしいね。
これ次世代Xbox？ 次世代ゲームキューブ？ いいえ違います。Valve（バルブ）が発表した箱型ゲーミングPCの「Steam Machine」です。一辺が15〜16cmくらいの小型PCでありながら、Windows PC用AAAタイトルを4K 60fps（アップスケーリング使用）でプレイできるポテンシャルを持つそうですよ。
CPUはセミカスタムのAMD Zen 4 6C / 12T。TDPが30Wと低いあたりが気になりますが、ブーストクロックは4.8 GHzまで出せるとのこと。メモリは16GBで、GPUはこちらもセミカスタムのAMD RDNA3 28CU（VRAM 8GB）。Steam Deckの6倍以上の馬力を持つとのことなので、前述したようにRTX 4060 Laptopくらいと見てよさそう。
とはいえ、だ。標準OSはWindowsではなくゲーム用に最適化された軽量なSteamOSで動きます。想像以上に快適に遊べそうな気もします。VRゲームもいけそうだなー。VRChatはどうだろうか？
フロントにmicroSDカードスロットを備えているのが興味深い。なお別のOSをインストールできるので、Windowsを入れてクリエイティブ用途に使うのもアリかもしれません。
発売タイミングは「2026年初頭」。気になるお値段はまだ不明！ みなさんは、おいくらだったら欲しい？
