Image: Valve

どうやら、GPUのパゥワーはPS5やRTX 4060 Laptopくらいのパゥワーらしいね。

これ次世代Xbox？ 次世代ゲームキューブ？ いいえ違います。Valve（バルブ）が発表した箱型ゲーミングPCの「Steam Machine」です。一辺が15〜16cmくらいの小型PCでありながら、Windows PC用AAAタイトルを4K 60fps（アップスケーリング使用）でプレイできるポテンシャルを持つそうですよ。

CPUはセミカスタムのAMD Zen 4 6C / 12T。TDPが30Wと低いあたりが気になりますが、ブーストクロックは4.8 GHzまで出せるとのこと。メモリは16GBで、GPUはこちらもセミカスタムのAMD RDNA3 28CU（VRAM 8GB）。Steam Deckの6倍以上の馬力を持つとのことなので、前述したようにRTX 4060 Laptopくらいと見てよさそう。

とはいえ、だ。標準OSはWindowsではなくゲーム用に最適化された軽量なSteamOSで動きます。想像以上に快適に遊べそうな気もします。VRゲームもいけそうだなー。VRChatはどうだろうか？

Image: Valve

フロントにmicroSDカードスロットを備えているのが興味深い。なお別のOSをインストールできるので、Windowsを入れてクリエイティブ用途に使うのもアリかもしれません。

発売タイミングは「2026年初頭」。気になるお値段はまだ不明！ みなさんは、おいくらだったら欲しい？

Source: Valve