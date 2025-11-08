飲酒運転し自宅のある団地へ、駐車スペースでエンジン切らずに居眠り、気づいたら川の中―中国
中国メディアの荔枝新聞によると、江蘇省張家港市でこのほど、男が泥酔状態で車を運転し、自宅のある団地内の駐車スペースで車のエンジンを切らずに車内で居眠りし、気づいた時には車ごと川の中にいるということがあった。
男は友人らと飲酒し、友人らが止めるのも聞かずに車を走らせた。自宅のある団地に到着した後、睡魔に襲われたため、駐車スペースで車のエンジンを切らずに車内で寝ていたところ、車が後進し、緑地帯を越えて近くの川に落ちた。それを目撃した通行人が、警察に通報した。
幸いにも川は深くなかったため、車は水没しなかった。目を覚ました男は、車ごと川に落ちたことに気づき、警察が到着する前に脱出した。
警察によると、男はバックギアを解除せずにハンドルを握ったまま居眠りしてしまい、居眠り中に誤ってアクセルを踏んだため、オートホールドが解除されて車が後進して川に落ちたとみられる。
男の血中アルコール濃度は100ミリリットル当たり173ミリグラムで、飲酒運転の基準値を大きく上回っていた。男は現在、危険運転の疑いで調べを受けているという。（翻訳・編集/柳川）