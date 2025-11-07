ニットは「水で洗わない・触らない」洗濯のプロがやっている「自宅での手洗い」で失敗しない方法





「自宅での手洗い」に失敗しないための正解とは？



お湯の温度や洗い方など、細かい部分まで正しくこなせるかどうかが、成功と失敗の分かれ道。セルフケアでも傷ませない、適切な手洗いの手順を５つの段階に分けてご紹介。

1.バケツに「40℃くらいのぬるめのお湯」を張る

１枚のニットが浸かるくらいの大きさのバケツに、40℃前後のぬるめのお湯をためるところからスタート。熱すぎない、やや生ぬるいくらいのお湯が、汚れが落ちやすい適温。





2.中性洗剤をとかして浸け置き（２〜３分）

お湯の中に適量の中性洗剤をとかして、ニット全体がお湯に浸かるように沈める。「もんでしまうと縮みの原因になるので、さわらずに」２〜３分放置。洗剤の入れすぎには注意を。





3.泡が出てこなくなるまでお湯ですすぐ

２〜３分ほど浸け置きしたら、お湯ですすぐ。ニットから泡が出なくなったタイミングが、すすぎ終わりの合図。すすぎ残しは変色の原因にもなるので、入念なすすぎが重要。





4.バケツに柔軟剤をとかして浸け置き（５分以上）

すすぎ終わったらバケツの中のお湯を捨て、新しいお湯に入れかえ。柔軟剤をとかしたら、再度５分以上浸け置き。パサつきが気になる場合は、長めに10〜15分ほど浸けてみて。





5.洗濯機で脱水（30秒〜１分）

柔軟剤での浸け置きが終わったら、すすがずにそのまま洗濯機へ。脱水モードで30秒〜１分ほど脱水。脱水時間が長すぎると、きつめのシワが入ってしまうので、短時間にとどめて。







写真で詳しく解説「今までの方法は間違い？」

