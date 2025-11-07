イラストでおなじみ「コピック」シリーズがミニチュアアクセサリーに♪
玩具メーカーのスタジオソータより、アルコールマーカーブランド「コピック」のミニチュアキーチェーンが登場。本物みたいな可愛らしいカラフルなアイテムがおしゃれ可愛い！
「コピック」シリーズは、トゥーマーカープロダクツが開発したアルコールマーカー。全358色と幅広い色を取りか使っており、速乾性で発色が良く、重ね塗りで多様な色を作り出せるのが特徴。デザイン分野やイラストレーション、マンガ、絵画、ホビー・クラフトなどで幅広く利用されている。
このたび、そんな「コピック」とスタジオソータがコラボレーションしたカプセルトイ「コピックミニチュアキーチェーン3 チャオ＆アクレア」が新登場。
ラインナップは全部で7種類。おなじみのコピックチャオと新商品のコピックアクレアのミニチュアフィギュアを、全色新色でお楽しみいただける。
ちなみに、「チャオ用プラスチックケース」と「コピックチャオ」全色を集めると、「コピックチャオスタート12色セット」が完成！
さらに「コピックアクレア」全色を集めると「コピックアクレア6色セットディープ」を再現することができる。
本物そっくりのデザインをアクセサリーとして持ち物に付けて楽しめる本アイテムは、コピックユーザー必見！ インクは出ないのであらかじめご了承を。
全国のカプセルトイ専用筐体などにて2026年2月より展開されていくのでぜひ探してみてね。
また、ボックストイ新弾も同時展開予定となっており、「コピックミニチュアキーチェーン プラス2」が全国のホビーショップなどにて2026年2月よりリリースされる。
※本商品はインクは出ません。
※コピックは株式会社Tooの登録商標です。
（C）COPIC
