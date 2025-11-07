NBAレイカーズの本拠クリプト・ドットコム・アリーナの公式インスタグラムが7日までに更新され、ドジャースの選手たちがバスケットボールを手にする姿が公開された。

球団初の2年連続となる世界一に輝いたドジャースの一部選手は5日（日本時間6日）、レイカーズ―スパーズ戦をスタジアムで観戦。ムーキー・ベッツ、テオスカーヘルナンデス、ウィル・スミス、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、エバン・フィリップス、アレックス・コールが来場し、第1Q終了後アリーナでは、WS第7戦の死闘の様子が映像で流れた。そしてドジャースの共同オーナーである“レジェンド”マジック・ジョンソン氏とともに、スネルがチャンピオントロフィーを持って選手たちがコートに立つと、ファンから大歓声を浴びた。

レイカーズの公式インスタグラムでは八村とドンチッチがグラスノーやスミスらと記念写真に納まる様子やベッツ、スネルらが「BACK TO BACK」「25」と25年ぶりのWS連覇を意味するレイカーズユニホームを手に笑みを浮かべる姿が公開された。

また、動画も公開され、スネルが左投手らしく左手のワンハンドでロングシュートを華麗に決める姿や2メートル3センチの長身グラスノーが軽々とダンクシュートを決める姿もアップされた。

クリプト・ドットコム・アリーナの公式インスタグラムも選手がバスケットボールを手にする写真を公開。グラスノーが着ていた白のロングTシャツからチラリとヘソをのぞかせながらダンクシュートする１枚やスネルがバスケットボールを手に真剣な眼差しを見せる1枚などが公開された。