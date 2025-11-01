この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube「即日入寮チャンネル」にて、工場転職の専門家・ケンシロウ氏が「【工場勤務】夜勤は地獄! 知らずに入ると後悔する“夜勤のデメリット”10選！」と題した動画を公開。工場勤務で夜勤を選ぶ際の見逃せないリスクと、現場経験者ならではの現実を赤裸々に語った。



冒頭、ケンシロウ氏は「夜勤に潜む闇を知らないとですね、大変怖いです。ホラー並み」と警鐘を鳴らし、視聴者に「騙されない転職」を呼び掛けた。工場夜勤は「高収入」というイメージも根強い一方で、「生活が崩れるとか、病むとかって話も聞く」という声に対し、「夜勤って当然リスクもあるんですよ。対策をしておかないと、地獄を見る可能性もあります」と断言している。



動画では夜勤のデメリットとして「体調を崩す人が多い」「精神的にガタが来る」「生活リズムの崩壊」「太りやすくなる」「家族や恋人とすれ違う」「外に出られなくなる」「吹ける（老ける）」「事故やミスが増える」「支出が増える」「若いうちは耐えられても30代以降が地獄」という10項目を一挙に紹介。「夜勤ってリズムが乱れると自律神経も乱れて、しっかり寝たのに疲れが残ってる。そうした状態が積み重なると“体が悲鳴を上げる”」と述べ、「慣れればいい、若いうちは…と侮ると、将来的には“地獄の可能性がございます”」と力説。



さらに、「夜勤は日光も浴びられず、会話も減って“心が無になってくる”。適度なストレス発散をサボると悲惨な状態になる」と実感を交えて説明。「家族とすれ違ってしまうことで仕事以外の充実を失ってしまう」「夜勤は支出が増えがちだが、疲れている時こそ節制して」と、生活設計や人間関係への影響も重ねて注意を促した。



ラストには「当然、日勤と比べるとデメリットが多いのも夜勤。ただ、収入が多いのも夜勤。メリットとデメリットを天秤にかけて自分に合う道を選び、職歴荒らさないことが社会人としての信用にもつながる」と総括。「工場転職やキャリアについて不安があれば“いつでも無料で相談できる”」と公式LINEの利用を呼び掛け、「次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。