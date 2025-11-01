回転ずしチェーンなどを展開する銚子丸（千葉市美浜区）は１日、マグロ解体ショーを同時に行った最多店舗数でギネス世界記録に挑戦する。

回転ずし業界では省人化が進む中、同社は「さばき」や「握り」ができるすし職人としての人材育成に尽力している。石井憲社長（５９）は「職人が目の前ですしを握る日本文化を守ることが大切。銚子丸の高い技術力を見てもらいたい」とアピールしている。

ギネス記録への挑戦は１１月１日の「全国すしの日」に合わせ、光が丘店（東京都練馬区）を主会場に、首都圏１都３県の７１店舗で実施し、６０店舗での認定を目指す。複数店舗で同時に挑戦するのは過去に例がないという。成功の条件は、「定刻に同時に開始する」「包丁は魚ののど元から入れる」など複数の項目を全て満たす必要がある。当日は、アプリ会員から募集した「証人者」がギネス世界記録公式認定員の審査補助員として、記録達成を見届ける。

首都圏１都３県で「すし銚子丸」など６ブランド９２店舗を展開する同社は、他のすしチェーン店がシャリを握る機械やセルフレジを導入する中、豊洲市場などで新鮮なネタを直接買い付け、各店舗で職人がさばいて握ることにこだわる。和食の技術を間近で見てもらい、楽しい食の時間と空間を提供するためだ。

コロナ禍を経て、すしは以前より回る機会が減り、入店から会計まで、自動化が進んでいる。すし自体も、機械で整えたシャリにネタをのせて提供する方法が一般的となっている。その中で、同社は新入社員向けに、豊洲市場で一定期間、魚をおろす研修を集中的に行ったり、各店舗で店長など経験者から握り方の指導を受けたりできるシステムを構築している。その結果、離職率はかつてに比べ半減するなど、人材育成の効果が出ているという。

「早握り」の技術を競う社内コンクールも行っている。握りの速さだけでなく、立ち振る舞いも含めた評価軸で判断し、今年は女性の職人が優勝したという。石井社長は「技術の継承など、大事にしたい文化を守る社内風土ができあがってきている」と話す。

ギネス記録挑戦に備え、各店舗では半年前から、買い付けたマグロを解体して、本番に備えている。女性の職人も大きなマグロの解体に挑戦するなど、職人のやる気は高まっているという。国内の人口減が止まらない中、海外にも顧客を作るため、同社は年内にも、米ロサンゼルスで出店する予定で、ギネス記録を達成することで、海外進出を後押ししたい考えもある。

石井社長は「『週末にすしを食べるなら銚子丸だよね』と言ってもらえるようなブランドを確立したい。挑戦をきっかけに、新たなファンを作りたい」と意気込んでいる。

ギネス世界記録挑戦のマグロ解体ショーは１日午前１１時半に一斉に開始する。実施店舗は、同社ホームページに掲載されている。