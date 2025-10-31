【射手座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月27日〜11月2日｜総合運＆恋愛運TOP３
『難を避けていきたくなります』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
面倒なことに巻き込まれないように、リスクのあるものから距離をとっていくでしょう。自信があるものや慣れているものにだけ力を入れていきます。仕事や公の場では他の人のものまで自分で抱えようとします。周囲の人達からの印象が下がってしまうので気をつけましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
他のことに気を取られてあまり恋愛には集中できないでしょう。そのため、少しでもトラブルになると逃げ出したくなります。悩むことをいつもより避けるでしょう。シングルの方は、色気がダダ漏れな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が我慢ばかりでストレスを溜めています。
｜時期｜
11月5日 引きこもる ／ 11月7日 自分を下げて見せる
｜ラッキーアイテム｜
木の椅子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞