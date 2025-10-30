街にも馴染む高機能モデル！【ニューバランス】のスニーカーでスタイルも足元から決まる。Amazonで販売中！
長時間歩いても疲れにくい！【ニューバランス】のスニーカーが叶える快適ライフ。Amazonで販売中！
1988年に登場して以来、長く愛されている「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現。クッション性に優れたC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールが、快適な履き心地を提供。女性用WL996、ジュニア用YV996、キッズ用IZ996で親子でお揃いに出来るニューバランスの代表的モデル。
1988年から続く人気シリーズを踏襲したデザイン。C-CAP搭載の2層ミッドソールで抜群のクッション性を実現している。
アッパーにはピッグスキンスウェードと合成繊維を使用し、上質感と軽やかさを両立。見た目にも高級感がある。
ヒール部にCRを搭載し、安定感と着地の安定性を強化。街歩きや長時間の使用でも快適に履き続けられる。
反射材を使ったNロゴやフライングNBのバックチップなど、オリジナルを忠実に再現したディテールが魅力となっている。
