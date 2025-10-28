【ドラゴンボール】珠玉の原作イラストが目白押し『一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜』
『ドラゴンボール』の40周年を記念した一番くじが10月31日（金）より新登場する。原作イラストをベースにした、原作ならではのイラストの魅力が詰まったアイテムが満載、ファン必見！
ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より、鳥山明による漫画『ドラゴンボール』の40周年を記念した『一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜』が新登場する。
本アイテムは、鳥山明の原作イラストがデザインされたフィギュア、ビジュアルボード、マグカップ、ミニフィギュア、アクリルスタンド、クリアファイル、クリアポスター、ステッカーをラインナップ。
鳥山明の画力とイラストの魅力を存分に味わえる、ファン垂涎のアイテムが目白押しだ。
A賞は巻一の表紙の孫悟空と龍。
B賞は巻四十二の表紙の孫悟空と魔人ブウがコミックスから飛び出したフィギュア。
A賞とB賞、いずれも原作コミックスのページと表紙部分は鳥山明の原作イラストがそのままデザインされている。
C賞は鳥山明のカラーイラストがデザインされた約55cmのビジュアルボード。外側には原作コミックスの内表紙の神龍＆ドラゴンボールがデザインされており、コミックスイラストの魅力を存分に味わうことができる。
D賞は原作コミックスの名シーンコマをコラージュしたマグカップ。迫力の名シーンをいつでも堪能でき、飾っておくだけでもインテリア性が高い。
E賞はマンガのコマを構成する枠線、フキダシなどを立体再現するだけでなく、見切れたイラスト部分までも外に飛び出させた臨場感あふれるミニフィギュア。
コミックスからキャラクターがそのまま飛び出してきたような雰囲気を味わうことができる。
このほか、鳥山明のカラーイラストを一挙収録したF賞のアクリルスタンド、G賞は原作コミックス巻一〜巻二十一までの中表紙をデザインしたA4クリアファイルと、その巻の印象的なページが印刷されたB5クリアファイルのセットも登場。
また、H賞にはカラー扉絵や折り込みポスターなどを収録した鳥山明のカラーイラストクリアポスター、I賞は原作コミックスのコマがデザインされた8枚入りのフレークステッカーなど、いずれもドラゴンボールの魅力がたっぷり詰まったアイテムが展開される。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、孫悟空のマンガストラクチャービッグサイズver.フィギュアをご用意。
ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
2025年10月31日（金）よりセブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などでお取り扱いスタート、お見逃しなく！
（C）バード・スタジオ／集英社
