捜査員がルーブル美術館で切断された窓やバルコニーを調べる様子＝１９日、パリ/Kiran Ridley/Getty Images

（ＣＮＮ）フランスのパリ検察は２６日までに、ルーブル美術館から高価な宝飾品が盗まれた事件に関連し、警察が複数の容疑者を逮捕したと明らかにした。１人は国外脱出を試みていたという。

犯行グループは先週末、ルーブル美術館の「アポロン・ギャラリー」に白昼押し入り、数分間のうちに数千万ユーロ相当の宝飾品を奪って逃走した。

容疑者の捜索には多くの捜査員が関わり、ルーブル美術館のデカール館長は事件を「大変な失態」と呼んでいた。

フランスメディアは逮捕のニュースを速報。ＣＮＮ提携局ＢＦＭＴＶは、以前から警察に知られていた３０代の容疑者２人が現地時間２５日夜、身柄を拘束されたと伝えた。

ＢＦＭＴＶによると、このほかに少なくとも２人の容疑者が逃走中。

パリ検察のベキュオ検事は、「逮捕された男の１人はロワシー空港から国外へ出る準備をしていた」と明らかにした。ロワシー空港はパリ近郊に位置するシャルル・ドゴール空港の別称。

ベキュオ氏は逮捕者の人数や、宝飾品が回収されたかどうかについては確認しなかった。

フランスのヌニェス内相は捜査員を称賛し、「私の要請通り懸命に対応してくれた。私は常に全幅の信頼を寄せている」と述べた。

フランス文化省によると、容疑者は７分間の犯行中、厳重に警備された展示ケース二つを破壊し、宝飾品９点を盗み出したという。マリー・アメリー王妃やオルタンス王妃が身に着けていたティアラやネックレスを含め、ダイヤやサファイアをあしらった宝飾品もその中に含まれていた。