快適さをプラス！90°折りたたみ＆180°スイング対応のアームレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工具不要で簡単に設置でき、左右180°スイングと90°折りたたみ収納に対応した、長時間のデスクワークでも腕や肩の疲れを軽減し、快適な作業環境をサポートするクランプ式アームレスト「200-TOK026BK」を発売した。
■180°スイングで自由な動きに対応
アーム部分は左右180°スイングし、腕の動きに合わせて自然に追従。マウス操作だけでなく、読書やタブレット操作など、多彩なシーンで活躍します。可動性と安定性を両立し、ストレスのない操作感を実現した。
■使わないときは90°折りたたみ、省スペース設計
折りたたみ機構を搭載し、使用しないときは90°上に折りたためるため、デスク周りをすっきり保てる。限られたスペースでも快適な作業環境を維持でき、収納時も邪魔にならない。シンプルで実用的な設計が魅力だ。
■肘を支えて快適作業、疲労を大幅軽減
正しい姿勢をサポートして腕や肩にかかる負担をやわらげるアームレストだ。肘を自然な高さで支えることで姿勢をサポートし、作業効率を向上。マウス操作やタイピング時の疲れを軽減し、在宅勤務やオフィスワークをより快適にする。
■工具不要！クランプで簡単取り付け＆安心設計
金属製クランプをデスクに挟むだけでしっかり固定でき、工具は一切不要。取り付け幅は約1〜5cmと幅広く、様々なデスクに対応します。また耐荷重も5kgあり、安心して使用がで切る設計になっています。
■柔らかクッションで長時間の作業も快適
リストレスト部分は肌触りがよくやわらかいPUスポンジ素材で、心地よい使用感を実現。デスクワークなどで長時間使用していても、やわらかいクッション素材のため、快適さが続来ます。
■製品仕様
■快適な作業環境をサポートするクランプ式アームレスト「200-TOK026BK」
■製品仕様
■快適な作業環境をサポートするクランプ式アームレスト「200-TOK026BK」
