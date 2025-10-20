レジで「ありがとう」と言う人は偽善者！という価値観が一変!?レジ接客を描いた漫画に共感の嵐【作者に聞く】
“店員にわざわざ「ありがとう」を言って何になる”。中学生時代、客と店員の関係を徹底的にドライに捉えていた少年。成長してコンビニのバイトをはじめた彼が客から「ありがとう」と言われたら……。
漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)さんがX(旧：Twitter)に投稿したレジ接客にまつわる絵日記漫画に、5万件を超える「いいね」とともに「めっちゃわかります」「もう共感しかない」と大きな注目を集めている。日々利用するレジでの応対を思わず見つめ直してしまう同エピソードのこぼれ話を、作者のぬこー様ちゃんに聞いた。
中学生のころ、いわゆる「中二病」だったという作者のぬこー様ちゃんさん。コンビニでほかの客が会計時に「ありがとう」と声をかける様子を見ても、「実にバカバカしい」と冷ややかに感じ、店員への配慮として会話を省く「無言即去り」が最も合理的だと考えていたそうだ。
時が経ち、18歳でコンビニバイトを始めたぬこー様ちゃんさん。当初は「とにかく楽なバイト先を探してましたので、きっとドライな客を求めてたと思います！」と、始めた頃の心境を話す。ところがある日、常連客が「いつもありがとね〜」と声をかけてくれた。その一言に心を動かされ、今ではすっかり、「ありがとう」言う派になったそうだ。
また、「ありがとう」と声をかけてくれる客のなかには、意外なタイプの人もいたという。ぬこー様ちゃんさんは「ヤンキーっぽいお客さんやコワモテのおじさんにお礼言われたとき、ギャップで感動しました。人間見た目で判断したらあかんと思いました」と、当時の気づきを教えてくれた。
さらに、中学生時代のぬこー様ちゃんさんのような客については、「無言で去るくらいは全然いいと思うんです」と理解を示しつつも、「お金の渡し方が雑な人や、タメ口の人はちょっと…と、思うところがあります。せめて対等の関係であってほしいです」と率直な思いを明かす。
最後に、読者から多くの共感の声が寄せられたことについて、ぬこー様ちゃんさんは「賛同コメントがたくさんあって安心しました。やはりありがとうは世界を救う。そう思いました」と語った。多くのいいねもつき話題になっている本作｢一度は接客業を経験したほうがいい理由がこちら｣をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
