大谷翔平が自身のインスタを更新した

“秋モード”にファンも大喜びだ。ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新した。公開した愛犬デコピンの最新ショットにファンは「最高の癒し」などと大喜びだ。

ストーリーズ機能に掲載したデコピンショットは、ズラリと置かれた大、小無数のカボチャに鼻を近づけている。ほぼ真上から撮り下ろしたアングルで、デコピンが大きなカボチャに噛みついているようにも見える。

大谷がデコピンを投稿するのは17日（同18日）以来。この日はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦が行われ、大谷は「1番・投手兼指名打者」で先発出場。1試合3発、7回途中10奪三振無失点で勝利に導き、シリーズMVPを獲得した。試合後にはカボチャが散りばめられたハロウィン仕様の部屋で、椅子に座り、眠たそうな表情を見せるデコピンの写真を添えていた。

散歩で、カボチャに“興味津々”のデコピン。ファンも続々と反応。ネット上には「癒しすぎる光景」「ハロウィンのワクワクを運んでくるね」「ハロウィンが待ち遠しいのかな？」「かわちぃ」「活躍後の安らぎ」「ハロウィンの主役を奪ってる！ 」「何処からの角度も可愛い」「絵になりますね」と、魅了されていた。（Full-Count編集部）