チェ・ウシク＆チョン・ソミン、“最初のキス”ショット公開 「すてきなカップル」「もっと2人の姿がみたい！」
俳優のチェ・ウシクとチョン・ソミンが出演する韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』（全12話／毎週金曜・土曜2話ずつ配信）がディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」のコンテンツブランド スターにて独占配信中。同作を韓国で放送しているSBSの公式インスタグラムが20日更新され、2人のキスショットが公開された。
【写真】チェ・ウシク＆チョン・ソミン、“最初のキス”ショット公開
投稿では「チェ・ウシクとチョン・ソミンの最初のキス」のコメントとともに、タキシード＆ウエディングドレス姿でのキスシーンをアップ。
この投稿に「とってもきれい」「次のエピソードが待ちきれないよぉ」「このドラマ大好き」「もっと2人の姿がみたい！」「すてきなカップル」と反響が集まっている。
同作は、“契約から始まった90日間の夫婦生活”を描くロマンティック・コメディ。婚約者に見捨てられた崖っぷち花嫁と、そんな花嫁から突然プロポーズされた男が、偽装新婚生活を送る新感覚のマリッジストーリーとなっている。
