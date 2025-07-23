恋と愛の違いに明確な答えがないように、恋愛と結婚の違いを知っている人も少ないのではないでしょうか。結婚後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、どんな変化が訪れるのか知っておきたいところです。そこで今回は『オトメスゴレン』の主に既婚の女性読者のみなさんに「恋愛と結婚の違い」について感じていることを教えていただきました。【１】恋愛は二人だけど、結婚は二人、三人と幸福が広がる「いろいろあるけど