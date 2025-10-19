RITUELのクリスマスケーキ2025♡心ときめく3種の限定スイーツが登場

フランスの伝統と季節の喜びを味わえる「RITUEL（リチュエル）」から、心ときめく“クリスマスケーキコレクション2025”が登場♡アーモンド香る優雅なスポンジに苺とフランボワーズを重ねた華やかなケーキから、濃厚なチョコレートが主役のザッハトルテまで。今年は店舗・オンラインの両方で予約受付中です。家族や大切な人と囲む食卓に、上質なスイーツの魔法を添えてみて。

RITUELの“クリスマスケーキ2025”が登場

今年のRITUELのクリスマスケーキは、伝統と上品さを兼ね備えた3種類。どれも12cmサイズ（2～4名様分）で、クリスマスの食卓にぴったりです。

「ノエル ヴィクトリア」

価格：5,292円（税込）

ヴィクトリア女王に由来する英国伝統のケーキをRITUELらしくアレンジ。

アーモンド入りスポンジに苺とフランボワーズのコンポートをサンドし、マスカルポーネクリームとホワイトチョコの雪化粧で華やかに仕上げました。

販売店舗：ルミネ新宿店／GREEN SPRINGS立川店／虎ノ門店／等々力店

「ノエル ヴィクトリア・ピスターシュ」

価格：4,968円（税込）

香ばしいアーモンド生地に苺とフランボワーズのコンポートをサンド。イタリア産ピスタチオとマスカルポーネを組み合わせた濃厚クリームが贅沢な味わいを演出します。

販売店舗：ルミネ新宿店／GREEN SPRINGS立川店／オンラインショップ「BAYCREW’S FOOD MARCHE」

「ザッハトルテ」

価格：5,184円（税込）

ベルギーとフランス産チョコをブレンドした、芳醇な香りのチョコレートケーキ。発酵バターを使った濃厚な生地にアプリコットコンフィチュールを忍ばせ、フルーティーなガナッシュで包み込みました。

仕上げのデコレーションは自分好みにアレンジできます♪

販売：オンラインショップ「BAYCREW’S FOOD MARCHE」および新宿伊勢丹オンラインストア

予約期間・販売スケジュールをチェック

予約受付は10月16日(木)～12月14日(日)まで。オンラインショップでは11月16日(日)までの早割予約も実施中です。

店舗受け取りは12月20日(土)・21日(日)・24日(水)・25日(木)の4日間。オンライン配送は12月19日(金)～25日(木)に指定可能です。

※各店舗・オンラインともに定数に達し次第終了。気になる方はお早めにチェックを。

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

心ときめくクリスマスをRITUELのケーキとともに♡

雪のようにふんわりしたクリーム、きらめくベリーの彩り、チョコレートの深い香り──。RITUELのクリスマスケーキは、見た目も味も幸せを運んでくれる特別な一品です。

今年のクリスマスは、フレンチスタイルの上品なスイーツで、大切な人と心温まる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡