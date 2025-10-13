軽量なのに大容量73L！【サムソナイト】のハードスーツケースで長期旅行をスマートにサポート Amazonで販売中！
安心感あふれる堅牢フレーム構造！【サムソナイト】のスーツケースで海外旅行も快適に楽しめる Amazonで販売中！
インターセクトは、その「交差する」という意味が表す通り、バーティカル(縦)とホリゾンタル(横)のグルーブ(溝)斜線が交差したデザインが特徴で、光沢のある外観がプレミアムな印象を演出する。外側から見た時にフレームのアルミ部分が薄く見えるデザインになっており、さらに洗練された外観を生み出している。高級感のある仕上がりで、性別年齢層問わず使いやすいデザイン。
容量73Lで4〜7泊の旅行に対応する設計。H68×W46×D29cm、重量4.5kgのバランスが取れたサイズ感で幅広く活躍する。
ポリカーボネート製のフレームタイプで堅牢性を確保。ジッパーを使わない構造のため、防犯面でも安心感が高い仕様になっている。
スムーズな回転を誇るダブルホイールを搭載し、凸凹道でも快適に走行可能。重量感を感じさせない操作性を実現している。
内装にはウェットポケットやクロスストラップを備え、荷物の整理整頓が容易。旅行や出張における使い勝手を考えた作りになっている。
