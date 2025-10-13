くれいじーまぐねっと×アンレーベル ラボの新CM登場！ヘアマスク＆スティックで輝くツヤ髪へ

JPSLABが展開する集中美容液発想のヘアケアシリーズ「アンレーベル ラボ DA P」から、Z世代に人気の3人組クリエイター「くれいじーまぐねっと」を起用した新デジタルCMが2025年10月9日より公開されました。サロン帰りのようなサラツヤ髪を叶えるヘアマスクと、アホ毛や前髪を自然に整えるヘアスティックの魅力を、彼女たちらしい明るくポジティブな世界観で発信しています♪

くれいじーまぐねっとが語る♡新CMの魅力

人気YouTuberグループ「くれいじーまぐねっと」（UraN、エア、浅見めい）が出演する新CMは、「サロン帰りのサラツヤ髪がつづく」篇と「どんな髪悩みも思いのまま」篇の2シリーズで構成。

それぞれ3パターンずつ、計6本がTVerやYouTubeで公開されています。

彼女たちの個性あふれる表情と、ツヤめく美髪が印象的♡ ブリーチやカラーを楽しみながらも、健やかな髪を保つ3人の姿は、多くのZ世代女子にとって理想のヘアスタイルです。

バニラとアンバーが奏でる温もりの香り。コーチの新作フレグランス♡

集中美容液発想の「アンレーベル ラボ DA Pヘアマスク」

価格：1,980円（税込）

「アンレーベル ラボ DA Pヘアマスク」は、ジマレイン酸誘導体（補修成分）と独自の保湿成分「フィラーペプチド*³」を配合し、髪の内部までしっかり補修。

30種のアミノ酸や3種の熱補修成分がダメージを集中ケアし、うねり・枝毛・切れ毛にも対応する5in1のプレミアムヘアマスクです。

サロントリートメント級の仕上がりを自宅で叶え、根元から毛先までしっとりまとまる理想のツヤ髪へ導きます。

容量：210g

発売日：2025年9月より順次販売

販売店舗：バラエティショップ／ドラッグストア／ECモール（楽天市場／Amazon／Yahoo!／Qoo10／au）

手軽にスタイルキープ！「アンレーベル ラボ DA Pヘアスティック」

価格：1,210円（税込）



「アンレーベル ラボ DA Pヘアスティック」は、アホ毛・前髪・うねりなどの気になる部分をしっかりキープしながら、髪を固めすぎない自然な仕上がりに整えるアイテム。

大きめのやわらかブラシで塗りやすく、外出先でも簡単にスタイリングができます。

補修成分と保湿成分を贅沢に配合し、スタイリングしながらケアも叶う万能スティックです。

容量：10g

発売日：2025年9月より順次販売

販売店舗：バラエティショップ／ドラッグストア／ECモール（楽天市場／Amazon／Yahoo!／Qoo10／au）

自宅で叶えるサロン級のツヤ髪へ

「くれいじーまぐねっと」が魅力を伝える「アンレーベル ラボ DA P」シリーズは、手軽なホームケアでサロン帰りのような輝きを叶えたい女性たちの強い味方。

髪のダメージを補修しながら、なめらかでうるおいのあるツヤ髪をキープ。毎日のヘアケア時間が、ちょっと特別なひとときに変わるはずです♡