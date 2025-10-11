インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「付き合ってはいけないダメ男の特徴」ランキングを投票で募っています。2025年10月10日時点で集まった951票でのランキングを紹介します。

2位は「人としても無理」な特徴

3位は「食べ方が汚い」でした。回答者からは「付き合う以前に、友達にすらなりたくない。マナーがなってない人と親しいと思われたくないです」「食べ方が汚いと、食事以外のこともマナーがなってないのかなと思ってしまいます」「恋人なら一緒に食事する機会も多いと思うから、けっこう重要なポイントかと。そういう人は上司とかと食事するときも汚いのかな…出世が心配」といった声が寄せられていました。

2位には「浮気性」がランクイン。「浮気は、絶対に許してはいけないと思います。一度浮気した人は絶対にまた浮気するだろうし、浮気性な人と付き合い続けて幸せなことは一つもないし、新しくいい人を探した方がいい」「浮気性な人は絶対嫌だし、恋人としてだけでなく人としても無理です」「浮気癖は絶対に直らないし、直る日は訪れない」などのコメントが見られました。

そして、1位は「お金にルーズ」でした。「お金にだらしない人は、すべてにおいてだらしないと思います。例えば、同棲（どうせい）していて家賃や光熱費を毎月半分ずつ払う決まりだったのに、『立て替えておいて』って言ったきり、ずっと支払わないみたいな男性。そんなんじゃフィフティ・フィフティではないですし、将来だって不安になります」「恋人がこれに該当したら死活問題。百歩譲ってお金持ちの人ならいいかもしれないけど、お金にルーズな人はだいたいお金ない」「お金にルーズな人は本当にダメ。当てはまる人は絶対にどうしようもない人だし、もう直らないと思うから一緒にいない方がいい」などの回答が集まっていました。