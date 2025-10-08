この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「妹の病気が原因で破局…」婚活に悩む34歳女性に植草美幸が断言「活動する場所が間違っている」

婚活アドバイザーの植草美幸氏が、自身のYouTubeチャンネル「植草美幸の結婚相談所マリーミー」の動画に出演。精神疾患を持つ妹の存在が原因で婚活に悩む34歳女性の相談に答え、「結婚できるかどうかは相手による」と断言し、活動の場を見直すことの重要性を説いた。



動画では、地方在住で管理栄養士として働く34歳の女性「こじるんさん」からの相談を紹介。年収400万円で、実家には公務員の両親と、精神疾患のため20代半ばから無職だという妹がいるという。こじるんさんは、過去にマッチングアプリで出会った相手に妹の病状を打ち明けた際、「申し訳ないけど、あなたとの将来が不安」「悩んだけど家族がちょっとね…」「妹さんに足を引っ張られる可能性があるよね？」と言われ、破局した経験を告白。この出来事がトラウマとなり、「もういっそ結婚しない方が周りにも迷惑がかからないで済むのかな」と悩んでいることを明かした。



この切実な悩みに対し、植草氏はまず「絶対無理だと思ってほしくない」と力強くエールを送った。過去に自身の結婚相談所でも、家族に同様の事情を抱える会員がいたことに触れ、「彼女はちゃんと結婚しました」と成功事例を紹介。その上で、結婚できるかどうかは「相手によりますよ」と現実的な視点を示した。



さらに植草氏は、こじるんさんが活動する「場」に問題があると指摘。マッチングアプリのような手軽な出会いの場は、いわばクジラもイルカもいる「大海原」のようなものだとし、そこで自分に合う相手を探すのは難しいと語る。結婚を真剣に考える人が集まる結婚相談所を「金魚鉢の中の金魚」にたとえ、限られた範囲で探す方が効率的であると説明。特に、仲人が親身に相談に乗り、手作業で紹介を行うような相談所であれば、デリケートな家族の事情も適切なタイミングで相手に伝えられると、具体的な解決策を提示した。



この投稿には「先生の真摯な率直なお話は心に響きます」などのコメントが寄せられた。単に「大丈夫」と励ますだけでなく、活動するフィールドを見極めるという現実的なアドバイスを送る植草氏の姿勢が、婚活に悩む人々の背中を押しているようだ。