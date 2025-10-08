ユーロ円、１７６円台後半まで上げ幅拡大 ユーロ発足以来の高値＝ＮＹ為替
きょうの為替市場は円安が強まる中、ユーロ円は１７６円台後半まで上げ幅を広げている。円キャリートレードの復活も指摘されている中、ユーロ円はユーロ発足以来の高値に上昇している。
本日はラガルドＥＣＢ総裁の講演が伝わり、ユーロを真にグローバルな通貨へと発展させ、欧州経済の繁栄につなげるために、各国政府が協力して取り組むよう呼びかけた。「ユーロは世界の他地域で発生する衝撃を受け止めるだけの受け身の安全資産であり続けるわけにはいかない」と訴えた。こうした資金流入は、経済成長を刺激するどころか、ユーロを押し上げ、輸出企業のコストを増大させるリスクがあるという。
また「いまユーロの基盤を強化すれば、私たちは開放性を強靭性に、弱点を強みに変えることができる。そして、より不確実な世界でも、ユーロは欧州の安定と強さの柱であり続けられる」とも述べた。
EUR/JPY 176.81 USD/JPY 151.56 EUR/USD 1.1665
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
