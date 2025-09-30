どこからが浮気？夫と女性部下の“お弁当LINE”、妻の心がザワつく【ママリ】

夫と職場の女性との距離感にモヤモヤ…

モヤモヤします。

旦那はトラックに乗ってスーパーに荷下ろしする

仕事をしてます。

さっき携帯をみたら明日は横乗りで新人の子に

教えるみたいですが若い感じの女で

親密なLINEをしてました。



内容を簡潔にいうと



女が横でおにぎりやサンドイッチなどの軽食

食べても大丈夫ですかー？に対して

えっ？俺の分も作ってくれるってこと？❤️

と返し、え？人の作ったご飯食べれる系ですか🎵全然作りますよ😊と返事があり、

嘘嘘、冗談やで笑と



他にも二時間ラインの通話履歴があり

これに関しても明日が初対面らしいが

緊張をほぐすためにあんな長い時間電話したやん

って言ってたり…



普通仕事を教える関係で

仕事の確認だとしても二時間はおかしいし

何を言ってたのか…



旦那のラインのアイコンは子供の写真だから

既婚者なのは女も分かるはずなのに

お昼ご飯作りますよって返信も気持ち悪いし…



みなさんどう思いますか？ 出典：

qa.mamari.jp

仕事を教えるために必要なやりとりがあるというのは理解できるものの、時間外でのやりとりは必要最低限にしてほしいですよね。長時間の電話も意味がわからないですし、相手が男性であっても同じように対応するのか疑問ですよね。相手の女性に対しての不信感はもちろんですが、夫に対してもやましい気持ちがあるのではと疑ってしまいそうです。



仕事を円滑に進めるというのは大事なことだと思いますが、そのためなら何をしてもいいわけではないですよね。夫には既婚者としての自覚をしっかりと持ってもらいたいですし、相手の女性にもモラルを持って仕事をしてほしいですよね。

距離感の近い女性にこんな意見が

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

普通に仕事行かせたくないレベルで

イヤです。

女もキモい！！！！！ 出典：

qa.mamari.jp

少し過激な表現ではあるものの、既婚者だとわかっている相手に対して距離を縮めてくる女性というのは同性から見て警戒してしまいますよね。相手の女性のことはよくわからないものの、投稿を読む限り要注意人物であることは確かなよう。



夫がその女性と関わらないといけないのかと思うと仕事に行かせたくないと思うのは仕方ないようにも思えますよね。LINEの内容や長時間の電話だけで全てを判断することはできないものの、今後も慎重に見守っていく必要があるのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）