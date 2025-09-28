「気が付いたら完売」となる前に！【GU】40・50代に似合う♡「おすすめジャケット」

【GU（ジーユー）】から、40・50代におすすめしたいジャケットを厳選しました！ クラシカルなチェック柄やレザー調のジャケットなど、秋らしさを引き寄せるデザインばかり。シンプルなコーデに羽織るだけで、旬度を底上げしてくれるラインナップ。秋本番になって気がついたら完売になる前に、ぜひチェックしてみて。

カジュアルからクラシカルまで決まる！ チェックジャケット

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

クラシカルなチェック柄のダブルブレストジャケット。ほどよくゆとりのあるシルエットで、スカートにもパンツにもバランスよく合わせられそう。パンツと合わせればハンサムに、スカートやワンピースならフェミニンとトラッドをMIXしたスタイルに。シンプルなインナーの上からさっと羽織るだけでサマ見えするので、オンオフ問わず活躍するはず。カラーは、ダークグレーとブラウンの2色展開です。

モード感漂うレザー調ジャケット

【GU】「フェイクレザーハリントンジャケット」\5,990（税込）

ほどよい光沢感が洗練された印象を引き寄せてくれるレザー調ジャケット。丸みのあるデザインで、女性らしさをさりげなくプラスしてくれます。ゆったりとした袖が抜け感を演出してくれるはず。ワンピースに羽織れば甘辛バランスの効いたスタイルに。流行りに左右されにくいレザー調ジャケットは、ワードローブに加えておくと着こなしの幅を広げてくれます。

定番のデニムジャケットを秋顔にシフト

【GU】「デニムジャケット」\3,990（税込）

襟だけコーデュロイをあしらった、遊び心あるデニムジャケット。ダークトーンのデニムにブラウンの襟が映えて、グッと秋らしい雰囲気に仕上がります。濃いカラーのデニムはカジュアルに見えすぎず、ミドル世代の女性も気負わず羽織れそう。コンパクトな丈感は、ワイドパンツやロングスカートとも好バランスです。一点投入するだけで、スタイリングの鮮度を高めてくれるかも。

トラッドな気分を高めるハリントンジャケット

【GU】「ハリントンジャケット」\4,990（税込）

トラッドなムード漂う「ハリントンジャケット」。短めの丈感と裾のギャザーがシルエットを引き締めて、すっきりとした着こなしに。「クラシカルなブルゾンをベースに丸みを持たせたシルエット」（公式サイトより）で、上品にまとめても、デニムパンツなどでカジュアルダウンさせても決まりそうです。

