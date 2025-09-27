なにしに来たの？合コンで煙たがれてしまう男性９パターン
恋に発展するかはさておき、合コンが楽しいものになるかどうかは、お互いの努力次第。そのため、あまりに場違いな参加者がいると、女性を困惑させてしまうようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「合コンで女子から『なんで来たの？』と冷たい目で見られる男」をご紹介します。
【１】女子とまともに話せない男
「なんでこっちが気を使わなきゃいけないのよ？」（２０代女性）など、あまりにコミュニケーション下手な男性がいると、接客させられたような気になる女性もいるようです。人数合わせであっても、極力ノリがよく、盛り上げ上手な男性を探しましょう。
【２】転勤や留学が決まっている男
「今日うまくいっても遠距離恋愛決定って、ハードル高すぎでしょ」（２０代女性）など、転地が決まった男性が参加すると、「恋愛対象外が紛れ込んだ」と感じる女性もいるようです。ただし、女性陣の誰かと出身地が同じだったり、転居先が実家と近いなどであれば、その限りではないかもしれません。
【３】車で来てまったくお酒を飲まない男
「シラフの人がいると、なんか酔えない」（２０代女性）などの意見もあり、お酒を飲まない男性がいると、女性に変な緊張感を与えてしまいそうです。合コンではお酒の勢いも大きな助けになります。そもそも体がお酒を受け付けないという人以外は、飲める態勢で挑みましょう。
【４】「彼女はいらない」と宣言する男
「あのー、一応合コンなんですけど（苦笑）」（２０代女性）など、出会いを求めて集まったはずの合コンで場違いな発言をすると、女性を白けた気持ちにさせてしまいそうです。合コンを設定するときは、恋愛に前向きな男性を集めましょう。
【５】男メンバーと内輪話ばかりする男
「合コンなのに男同士で盛り上がるって、どういうこと？」（２０代女性）など、女性陣を無視した内容で盛り上がっていると、「なんで来たの？」と思われても仕方がありません。合コンで話すべきは、相手の女性です。普段の飲み会とは根本的に違うことを肝に銘じましょう。
【６】ジャージやスウェットを着てくる男
「やる気なさすぎ！ お洒落してきたこっちの身にもなってよ」（２０代女性）など、あまりにラフな服装で合コンに挑むと、女性のやる気を萎えさせてしまいそうです。ガチガチに決めていく必要はありませんが、普段着より少しお洒落をしていくのがマナーと心得ましょう。
【７】ずっと携帯をいじっている男
「『今日の女子ハズレ』って言われてる気がする…」（２０代女性）など、目の前の女性と話さず携帯ばかりいじっていると、女性を不快な気持ちにさせてしまいそうです。仕事の連絡がある場合などは、「ちょっとトラブルがあって、申し訳ない！」など先に断っておきましょう。
【８】ノリが悪く会話に加わらない男
「なんか盛り上がってるのがバカみたい」（２０代女性）など、ひとりでもノリの悪い参加者がいると、場の空気を盛り下げてしまいそうです。合コンは双方の協力が何よりも肝心なので、気乗りしなくても態度に表すのはやめましょう。
【９】彼女や奥さんとうまくいっている男
「じゃあ来るな！ 参加する資格なし」（２０代女性）など、そもそも新たな異性との出会いを求めてはいけない、求める必要のない男性が参加すると、女性を困惑させてしまいそうです。妻帯者や彼女持ちの男性は参加しないのが礼儀ですが、どうしてもメンバーが集まらない場合は事前に女性幹事に断っておきましょう。
ほかにも「こんな男性参加者が女性を困惑させる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
