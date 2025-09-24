2025年9月23日、韓国・KBSニュースは「海外のSNSに『韓国人はなぜ黒い服ばかり着ているのか』という投稿があったほど、韓国人は黒い服を好んで着ている」と伝えた。

あるアパレルブランドが年初から先月までの販売量を分析した結果、10代の若者が最も多く購入した色は黒だった。昨年に実施された、一番好きな服の色を尋ねるアンケート調査でも、10代の答えで最も多かったのは黒だった。

若者が黒を好むのは「手入れが楽」という実用的な理由だけでなく、「周囲と同じ服装をしようという心理が働いているため、という分析もされているという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「目立つ色の服を着たらからかわれるかもしれないと、無難な黒を選ぶんだよ」「目立つ、無難で、白を差し色にすればおしゃれだし」「実用的で、汚れが目立ちにくく、洗練されて見えて、何より大事なのは、スリムに見える」といった肯定的な声が寄せられている。

一方で、「個性がないんだよ」「韓国は個性を尊重せず、出るくいは打ち付けてしまう。いじめが多い理由でもある」「何を着ようと人の勝手だろうに」といったコメントも多く見られた。（翻訳・編集/麻江）