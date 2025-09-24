ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È18Æü¤Ö¤ê¡ÉÄÁ»ö¤ËÈáÌÄ¡¡LAµ¼Ô¶Ã¤¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì
¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨14ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢3²ó¤ËÄËÎõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£LAµ¼Ô¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÀÆÂ®Êó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î105.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó170.2¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤¬ÂçÃ«¤ò½±¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Ö¤ÎÅÚ¼êÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¯¤È¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇµå¤òÃµ¤·¤Æ¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£¹²¤Æ¤Æ°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¤â¤Î¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤³¤ÎÆü½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾õÂÖ¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤é¤¬¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËLA¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Ë4²óÀèÆ¬¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë18Æü¤Ö¤ê¡×¤È¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î¡ÈÌµÁÐ¡É¤Ö¤ê¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÂÇµåÄ¾·â¸å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÍè¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÇÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï9·î5Æü¤Î¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ö¤Î¾¸¤ËÄ¾·â¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤Ç¡¢3²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÀ©»ß¤·¤ÆÅêµå¤òÂ³¹Ô¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤½¤Î¸å¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢3²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë