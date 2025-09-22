温laboから待望の新作♡快適インナー「コットン着圧ソックス」登場

忙しい日々の中で、冷えやむくみに悩む女性も多いのではないでしょうか。そんな声に寄り添い、あたためインナーブランド「温labo」が誕生4周年を記念して新商品を発売しました。オーガニックコットンと遠赤外線繊維“温LABO®”を使用し、眠りを妨げない優しい設計の「コットンおやすみ着圧ソックス ショート」。日常に寄り添う“温活”アイテムで、あなたの毎日にぬくもりを届けます。

温labo4周年、新商品「ショート丈ソックス」

ブランド誕生4周年を記念して登場したのが「コットンおやすみ着圧ソックス ショート」。オーガニックコットンと温LABO®繊維を採用し、就寝時でも快適に履ける設計です。

膝下までのショート丈で着脱が簡単♡季節の変わり目やリラックスタイムにもぴったり。カラーはブラック・グレージュ・ダークグレーの3色、サイズはS/M展開。価格は2,750円（税込）です。

定番人気♡ロング丈タイプもおすすめ

「温labo コットンおやすみ着圧ソックス」は、就寝時に脚全体をしっかりサポートするロング丈タイプ。

リンパや血行を促進し、翌朝の脚をすっきり整えてくれます。カラーはブラック・グレージュ・ダークグレーの3色展開。

サイズはM-L、価格は3,190円（税込）。寝ながら手軽にむくみケアできる、頼れるアイテムです。

デイリー使いに◎2足組ソックス

普段使いに便利なのが「コットン着圧ソックス2足組」。着圧設計で一日中の冷えや疲れをサポートし、日常に“温活”を取り入れられます。

カラーはブラック・グレージュ・ダークグレーの3色、サイズはS/M/L。価格は3,960円（税込）。お出かけやお仕事にも活躍する実用性の高いラインナップです♪

温活インナーで心も体もポカポカに

温laboの新作「コットンおやすみ着圧ソックス ショート」をはじめとしたラインナップは、女性の毎日に寄り添う“温活”アイテム。

オーガニックコットンと温LABO®繊維の心地よさで、眠りも日常も快適に彩ります。冷えやむくみに悩むあなたにぴったりのインナーで、体も心もポカポカに♡

自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもおすすめです。