¶á½ê¤Î¥¤¥ª¥ó¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¡Ö2»þ´ÖÌµÎÁ¡¦°Ê¹ß30Ê¬200±ß¡×¤Ç¤¹¡£É×¤¬¡Ö½Ð¸Ë¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÆþ¸Ë¤¹¤ì¤Ð¥¿¥À¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡È¥Þ¥Êー°ãÈ¿¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
1Æü¤ËÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ô¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
Ãó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æþ¸Ë¤«¤éºÇ½é¤Î2»þ´ÖÌµÎÁ¡¢°Ê¹ß¤Ï30Ê¬¤Ë¤Ä¤200±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢4»þ´ÖÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤Ï800±ß¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤â¡¢2»þ´Ö¤Ç1ÅÙ¼Ö¤ò½Ð¸Ë¤·¡¢ºÆÆþ¸Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Î4»þ´ÖÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤ÏÁ´¤ÆÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶âÌµÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1Æü1²ó¸Â¤êÌµÎÁ¤Ê¤É¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¤Ï¡¢1ÆüÊ£¿ô²ó»ÈÍÑ¤·ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ«¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ªÅ¹¤ËÍ¼Êý¤Ë¤âË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½¼Ê¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·¡ÖÅöÆüÃæ¤Î2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÃó¼Ö¤ÏÍÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢1Æü¤ËÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ1Æü¤ËÊ£¿ô²óÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤·ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÅ¹¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÃó¼ÖÌÜÅª¤ÎÆþ½Ð¸Ë¤Ï¥Þ¥Êー°ãÈ¿¡£ÎÁ¶âÀÁµá¤äÄÌÊó¤Î¥ê¥¹¥¯¤â
1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤ªÅ¹¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ÆÃó¼Ö¾ì¤ÎÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¼Ö¤ò½Ð¸Ë¤·¤ÆºÆÅÙÆþ¸Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ø¤ÎÆþ¸Ë¤ä½Ð¸Ë¤¬Âçº®»¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Ë¤â½ÂÂÚ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ãó¼ÖÎÁ¶â¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ½Ð¸Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÀµ½Ð¸Ë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Àµµ¬ÎÁ¶â¤ä»öÌ³¼êÂ³¤ÈñÍÑ¤ÎÀÁµá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤Ç·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤ªÅ¹Â¦¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡ÖÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2»þ´Ö¤´¤È¤ËÆþ½Ð¸Ë¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¼Á¤Ê¥±ー¥¹¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£Àµµ¬ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãó¼ÖÎÁ¶â¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ê¤É¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥×¥é¥¹1»þ´ÖÌµÎÁ¡×¤Ê¤É²ñ°÷¤À¤±¤ÎÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ï1Æü1²ó¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ½Ð¸Ë¤ò¤·¤Æ¤â1ÅÙ¤·¤«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ØÄê¤Î¶â³Û°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¡¢»ÜÀßÆâ¤Î±Ç²è´Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤ËÃó¼Ö¾ìÎÁ¶âÌµÎÁ»þ´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶â¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤ªÅ¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ëー¥ë¾å¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¤ªÅ¹¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë
1Æü¤ËÊ£¿ô²ó¡¢Æ±¤¸¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç½Ð¸Ë¤ÈÆþ¸Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ä¤Û¤«¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¥ëー¥ë¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Î°Õ¤Ë¼Ö¤òÄä¤áÄ¾¤·¤ÆÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÀáÌó¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥«ー¥É¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Î»ØÄê¶â³Û°Ê¾å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÃó¼Ö¾ìÌµÎÁ»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀáÌó¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
