¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê£±£¹Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£µ£²¹æµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¤Ï£²ËÜº¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê£¹»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£º£µ¨ºÇÄ¹¤ÎÏ¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤â¡Ö£²£´¡×¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡£±¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÃæÈô¡¢ÃæÄ¾¤ËÅÝ¤ì¤¿ÂçÃ«¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥ì¥¤¤Î£¹£µ¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£³¡¦£·¥¥í¡ËÄ¾µå¤òµÕÊý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø£µ£²¹æ¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤éÁ´£±£°µå¤¬Ä¾µå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°µåÌÜ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Âª¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î£±£µ¡Á£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¶¡Á£±£¸Æü¡Ë¤Î£³Ï¢Àï¤Ç¡¢½éÀï¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë£µ£³¹æ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤âÉé¤±¤¸¤È£²¡¢£³ÀïÌÜ¤Ë£µ£°¡¢£µ£±¹æ¤È£²ÀïÏ¢È¯¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê£¹»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤â²Â¶¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¾¶á£´»î¹ç¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á°Æü£±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú£±£¸Ç¯¤ÇÄÌ»»£²£²£²¾¡¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»Ñ¤ËÂçÃ«¤Ï£¸·î¤Ë¤Ï¡ÖÅÐÈÄÆü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÄ¹¤¤Ç¯·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤Ï£±£±ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¡£ËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤Î»î¹ç¤Ç²Ö¤òÅº¤¨¤ë¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï£µ²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÇÔÀïÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ÇÉé¤±¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à£±£µ£³»î¹çÌÜ¤Ç¤Î£µ£²¹æ¤Ï¡¢£µ£µ¡¦£±È¯¥Ú¡¼¥¹¡££²Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î£µ£´ËÜ¤Þ¤Ç¤â»Ä¤ê£²ËÜ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤Ç¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£µ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£±¡×¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÂçÃ«¤ÎÇ¯ÅÙÊÌËÜÎÝÂÇ¿ô¡Ê¡ú¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¡Ë
¡¡¢¦£±£¸Ç¯¡¡£²£²ËÜ
¡¡¢¦£±£¹Ç¯¡¡£±£¸ËÜ
¡¡¢¦£²£°Ç¯¡¡¡¡£·ËÜ
¡¡¢¦£²£±Ç¯¡¡£´£¶ËÜ
¡¡¢¦£²£²Ç¯¡¡£³£´ËÜ
¡¡¢¦£²£³Ç¯¡¡£´£´ËÜ¡ú
¡¡¢¦£²£´Ç¯¡¡£µ£´ËÜ¡ú
¡¡¢¦£²£µÇ¯¡¡£µ£²ËÜ