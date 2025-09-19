ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ
¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤ë¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤¬¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ä¥°¥ë¥á¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÃ´Åö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÍ÷
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2025Ç¯9·î2Æü¤«¤é2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÈËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¥¦¥Ý¥Ý¥¤(Ì±Â²¶¦À¸¾ÝÄ§¶õ´Ö)¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤ÈËÌ³¤Æ»¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ªsupported by ¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥°¥ë¥á¡¢¼«Á³¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç4¤Ä¤Î¡È¥´¡¼Ë«Èþ¡É¤ò¥²¥Ã¥È
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼´ë²è¤Ï¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´10¼ï)¤Ë¤¢¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¡È¥´¡¼Ë«Èþ¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¨¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÜ´ë²è¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡È¥´¡¼Ë«Èþ¡É¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥´¡¼Ë«Èþ(1) ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¥´¡¼Ë«Èþ¥°¥ë¥á
»¥ËÚ¤Î¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡×¤ä¾®Ã®¤Î¡Ö¥ë¥¿¥ª ¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¤Î10¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç²ÄÇ½¡£
¥´¡¼Ë«Èþ(2) Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÏ¿¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¼Í¥¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¥´¡¼Ë«Èþ(3) ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAR¥«¥á¥é
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAR¥«¥á¥é¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¡£
¥´¡¼Ë«Èþ(4) ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É²èÁü¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10¥¨¥ê¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿ÀèÃå1000¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ž¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É9Ëç¥»¥Ã¥ÈŽ£¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡£
¢£¿À½Ðµ´Ë×¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤òÃµ¤½¤¦¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ³Æ½ê¤Ë½Ð¸½¡£¥ï¥´¥ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼»ÈÍÑ¡ª¥´¡¼Ë«Èþ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥ï¥´¥ó¤Î½Ð¸½¾ðÊó¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ø¼°X¤Ç¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤Ï¡¢10·î2Æü(ÌÚ)¡Á10·î5Æü(Æü)¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢inÂå¡¹ÌÚ¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡×¤Ç¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ëÇòÏ·Ä®¤Î¡Ö¥¦¥Ý¥Ý¥¤(Ì±Â²¶¦À¸¾ÝÄ§¶õ´Ö)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£
¡Ö¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡×±àÆâ¤Ë¤Ï9·î6Æü¡Á11·î1Æü(ÅÚ)¤ÎÅÚÍËÆü¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡×¤¬½ÐË×¤·¡¢»¥ËÚ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢ÇòÏ·µí»ÈÍÑ¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤Î¶ñºà100% ¥´¡¼ËÌ¡ª¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡×(1200±ß)¤¬³ÆÆü100¿©¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±àÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ò½ä¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÁ´°÷½¸¹çVer.¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ëÊõÃµ¤·¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë(ÂÐ¾ÝÂÎ¸³¤ÏÅÁÅý·ÝÇ½¾å±é¡¢µÝÌðÂÎ¸³¡¢¥ª¥Ï¥¦¼Â¿©ÂÎ¸³¡¢¥à¥Ã¥¯¥êÂÎ¸³)¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»¥ËÚ¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»Ä£µìËÜÄ£¼Ë(ÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë)¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡×¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¶î¤±È´¤±¤¿ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
