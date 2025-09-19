¡ÚÌäÂê¡Û¤³¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¡¢²¿¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦? ¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÅê¹Æ¤Ë1.3Ëü¤¤¤¤¤Í -¡Ö¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ï¥·¥Ó¥í¥³ÀèÇÚ!!¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¸ø¼°X(UenoZooGardens)¤¬½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢ÃÏÌÌ¤Î¾å¤Ë¤É¤Ã¤·¤ê¤ÈÄ¾Î©ÉÔÆ°¤Ç¤¤¤ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ï¡¢²¿¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Âç¤¤Ê¥¯¥Á¥Ð¥·¤ÈÍã¤ò»ý¤Ã¤¿Î©ÇÉ¤ÊÂÎ³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤é¡¼¤Ã¤ÈÄ¹¤¤ÈþµÓ¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º°ÒÉ÷Æ²¡¹¡¢Î©¤Á»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¿¢ºÏ¤Î¾å!! ¤¢¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¿¢ºÏ¤Î¾å¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î²èÁü¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤À ´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¥Ç¥«¤¤Ä»¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤¬¿¢ºÏ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ëw ¤¸¤ï¤¸¤ï¤¯¤ëw¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ï¥·¥Ó¥í¥³ÀèÇÚ!!¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¤¼¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¿¢ºÏ¤Ë¾è¤ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤µ¤ó¡¢ÃÖÊª¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¤Ê¤¼ÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«??
¾åÌîÆ°Êª±à¡Ú¸ø¼°¡Û¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡Ä
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÂÎ½Å¤Ï·Ú¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¤Î»Ø¤¬Ä¹¤¯¡¢4Êý¸þ¤Ë¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤µ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¿¢ºÏ¤Î¾å¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É! Â¤Î»Ø¤â¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤È¤Ï¡£¤³¤ì¤Ç¿¢ºÏ¤Î¾å¤Ë¤â¥Õ¥ï¥Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°¤¤¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï?
¤³¤Î #¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦ ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¿¢ºÏ¤Î¾å¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÂÎ½Å¤Ï·Ú¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ¤Î»Ø¤¬Ä¹¤¯¡¢£´Êý¸þ¤Ë¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤µ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¿¢ºÏ¤Î¾å¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£#¶õ¤âÈô¤Ù¤ë#¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆ°Êª´Ñ»¡ pic.twitter.com/vwdYDtWMD7- ¾åÌîÆ°Êª±à¡Î¸ø¼°¡Ï (@UenoZooGardens) September 15, 2025
