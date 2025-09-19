¥¹¡¼¥×¤Î´°À®¡ª


85kg¢ª55kg¤Ø¡ªÂçÉý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¿¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò1²ó¤â²æËý¤»¤º¤Ë30¥­¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê1¡Ë

±¿Æ°¤¬·ù¤¤¤Ç»Å»ö¤âºßÂð¡£¤´¤Ï¤ó¤â¥Ñ¥ó¤â¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤âÂç¹¥¤­¡ªµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢ÂÎ½Å¤¬85kg¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£

ÀÎ¤«¤é¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤Ê²ÆÌÚ¤Ä¤Ê¤µ¤ó¡£¾åµþ¸å¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ä¤½¤Î¸å¤ÎºßÂð»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡ª¡×¤È¡¢¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤½¤¦¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤µ¤ó¤òÂçÉý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¼ñÌ£¤Î´Ñ·à¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Ä¤Ê¤µ¤ó¤Î¡¢¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤­¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï²ÆÌÚ¤Ä¤ÊÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò1²ó¤â²æËý¤»¤º¤Ë30¥­¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¾¯ÎÌ¤Ç¤âËþÂ­¡ª¡¡¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤é¥¹¡¼¥×¤Î½ÐÈÖ

¥¹¡¼¥×¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹


¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤â¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤¾¡ª¡ª


¼Ñ¤ë¡ª¡ª


¾¯ÎÌ¤Ç¤âËþÂ­´¶¤ÈËþÊ¢´¶¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë


Ãø¡á²ÆÌÚ¤Ä¤Ê¡¿¡Ø¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò1²ó¤â²æËý¤»¤º¤Ë30¥­¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù