スタイリッシュさと収納力を両立！【サムソナイト】のスーツケースで旅支度がもっと楽に！いまならAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
洗練された旅を演出するフレームタイプ！【サムソナイト】のスーツケースで快適な移動を実現！Amazonで販売中！
インターセクトは、その「交差する」という意味が表す通り、バーティカル(縦)とホリゾンタル(横)のグルーブ(溝)斜線が交差したデザインが特徴で、光沢のある外観がプレミアムな印象を演出する。外側から見た時にフレームのアルミ部分が薄く見えるデザインになっており、さらに洗練された外観を生み出している。高級感のある仕上がりで、性別年齢層問わず使いやすいデザインだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
光沢感ある外観と交差するグルーブデザインが特徴のフレーム式スーツケースで、見た目も機能も兼ね備えている。
→【アイテム詳細を見る】
ダブルホイール仕様により凹凸のある路面でも滑らかな走行を可能にし、移動中のストレスを軽減してくれる。
内装にはウェットポケットやジッパー収納、荷崩れ防止ストラップが備わり、整理整頓しやすい仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
容量は73Lで4〜6泊に対応し、軽量ながら堅牢なつくりが旅先でも安心感を与えてくれる設計になっている。
洗練された旅を演出するフレームタイプ！【サムソナイト】のスーツケースで快適な移動を実現！Amazonで販売中！
インターセクトは、その「交差する」という意味が表す通り、バーティカル(縦)とホリゾンタル(横)のグルーブ(溝)斜線が交差したデザインが特徴で、光沢のある外観がプレミアムな印象を演出する。外側から見た時にフレームのアルミ部分が薄く見えるデザインになっており、さらに洗練された外観を生み出している。高級感のある仕上がりで、性別年齢層問わず使いやすいデザインだ。
→【アイテム詳細を見る】
光沢感ある外観と交差するグルーブデザインが特徴のフレーム式スーツケースで、見た目も機能も兼ね備えている。
→【アイテム詳細を見る】
ダブルホイール仕様により凹凸のある路面でも滑らかな走行を可能にし、移動中のストレスを軽減してくれる。
内装にはウェットポケットやジッパー収納、荷崩れ防止ストラップが備わり、整理整頓しやすい仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
容量は73Lで4〜6泊に対応し、軽量ながら堅牢なつくりが旅先でも安心感を与えてくれる設計になっている。