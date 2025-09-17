¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¡È¹ë²ÚÈÇ¡É»Ïµå¼°¡¡2·³´ÆÆÄ¤ÎÉã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®´ØÉñ¤µ¤ó¤¬À¾Éð2·³Àï¤Ç»Ïµå¼°
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®´ØÉñ¤µ¤ó¤¬17Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð-µð¿ÍÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Éã¤ÎÀ¾Éð¡¦¾®´ØÎµÌé2·³´ÆÆÄ¤¬Êá¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¾®´Ø2·³´ÆÆÄ¤Îµð¿Í¥³¡¼¥Á»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¢µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬Î©¤Ä¡È¹ë²ÚÈÇ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®´ØÉñ¤µ¤ó¤¬Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÉã¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢Ä¹Ìî¤Ï¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¸å¡¢¾®´Ø2·³´ÆÆÄ¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°Ä¾Á°¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Æ»Ò¤ÇÆþÇ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¾®´Ø2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿Éñ¤µ¤ó¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö»Ïµå¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÅê¤²Êý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡Ö79ÈÖ¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®´Ø2·³´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÀ¾Éð¡¢µð¿Í¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç½ÓÂ¹ªÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¡¢8Ç¯´Öµð¿Í¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤ËÀ¾Éð¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£º£µ¨¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹½÷¤ÎÉñ¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿2002Ç¯¡¢¾®´Ø2·³´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Éð¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼«¸ÊºÇ¹âÂÇÎ¨.314¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë